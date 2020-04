Andrea Bocelli no tiene límites: a pesar de su ceguera monta a caballo: míralo

Andrea Bocelli no es solamente uno de los mejores cantantes del mundo y dueño de una voz llena de magia, como lo dejó ver este Domingo de Pascua con su majestuosa presentación en la catedral vacía del Duomo, en la ciudad de Milán, Italia. El intérprete de ópera también es un hombre con mucha fortaleza y desición, quien a pesar de haberse quedado ciego hace casi 50 años ha dejado ver que no tiene límites, lo que es un ejemplo para sus fieles seguidores.

Bocelli, quien ha formado una bella familia, que lo apoya mucho en su diario vivir, no ve en su ceguera un freno para hacer las cosas que más ama y que más de uno pensaría que debido a su condición el cantante no hace.

Aunque a muchos les cuente creer, el artista de 61 años es amante de deportes acuáticos, que realiza con mucha autonomía y también es un gran jinete.

Así lo ha dejado ver el propio cantante, a través de videos compartidos por él, en los que se aprecia el control y dominio que tiene de los equinos.

En una entrevista con Radio Times, Bocelli se refirió a esa pasión y dijo que con frecuencia monta caballos en su granja, en el campo italiano, y lo siente como algo completamente natural.

«Puede que no sepan esto, pero en el ejército italiano, a los soldados se les enseña a saltar obstáculos con los ojos vendados», mencionó Bocelli, destacando que siempre le ha gustado que lo vean como un hombre normal y no como un ser limitado.

«Creo que los obstáculos que Dios nos da para superar son proporcionales a las fortalezas y habilidades que nos da para superarlos», dijo el italiano, quien inmediatamente agregó que no se refería a su ceguera como un obstáculo: «Ese no es el obstáculo al que me refiero. Ser ciego no lo veo como un obstáculo, absolutamente no”, dijo Boccelli.

Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 en Toscana, Italia. Desde el momento en que nació, quedó claro que tenía problemas con su vista y terminó siendo diagnosticado con glaucoma congénito, una enfermedad ocular.



Aunque nació con algo de visión, se quedó completamente ciego cuando tenía 12 años después de un accidente en un partido de fútbol. Fue golpeado accidentalmente en la cabeza y sufrió una hemorragia cerebral,causando ceguera completa.



Este domingo Bocelli fue un respiro para el alma y los sentidos, gracias al hermoso concierto que afreció desde Italia, casi en totoal soledad.

Junto al cantante solo hubo otra persona actuando, y ese fue el organista de la catedral, Emmanuele Vianelli. Aunque muchas personas pueden haber escuchado la voz de Bocelli antes, muchos desconocían que Boccelli era ciego.