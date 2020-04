¿Cuál fue el mensaje del Papa Francisco en la misa de Domingo de Ramos?

View this post on Instagram

EN: From this colonnade that embraces Rome and the whole world, may God’s blessing come down upon you as a consoling embrace. PT: Desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. ES: Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. IT: Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. FR: Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. DE: Von diesen Kolonnaden aus, die Rom und die Welt umarmen, komme der Segen Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab.