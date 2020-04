Alfredo Adame ataca a su hijo Diego: ¿por qué el actor lo odia?

Es bien sabido en el mundo del entretenimiento que Alfredo Adame tiene desde hace varios años una pelea casada con su hijo Diego. Y aunque en varias ocasiones se ha hablado de una posible reconciliación, las cosas ya tomaron otro tinte.

El actor sigue dando de que hablar y como ha hecho ya en otras ocasiones, ventiló sus problemas personales en público, de una manera que parece haber tomado un rumbo sin regreso.

El mexicano arremetió esta vez contra el hijo que tuvo con su exesposa Mary Paz Banquells, con quien terminó sumida en un complicado y comentado proceso de divorcio y no solo lo deheredó, sino que aseguró que ya no lo verá nunca más con ojos de padre.

“Definitivamente yo con Diego no quiero nada, estoy muy desilusionado y muy decepcionado; a mí me han enseñado que a tu padre y a tu madre hay que honrarlos, que hay que estar agradecidos, a no meterte en el divorcio de tus padres, y menos tomar partido con mentiras, como él lo ha hecho; mucho menos, decirle a tu padre que es un mentiroso“, dijo el actor de 61 años a la revista TV Notas.

La molestia de Adame parte por la manera en que su hijo ha salido en defensa de si madre, pues el actor considera que no solamente el joven está siendo injusto al tomar partido sino que además lo calificó de falso.

Y para que a su retoño no le quede la menor duda de que su padre ya no lo quiere en lo absoluto, dijo fuertemente que de ahora en adelante solo tiene a sus otros hijos y que Diego no tiene para él ningún valor.



“Yo no quiero ningún acercamiento con él, no quiero ninguna disculpa, ningún perdón, ni mucho menos que me perdone él a mí, no. Mi familia son mis hijos Vanessa, Sebastián y Alejandro, y párale de contar”, dijo la estrella de las telenovelas. “Mi cariño y mi afecto ya están repartidos, fue tanta mi decepción, que a él ya lo hice a un lado de mi vida, definitivamente”.



A lo largo de su carrera, Adame se ha ganado la fama de ser un hombre muy problemático e irascible, y es larga la lista de otras celebridades, entre ellas la hermana de Thalía, la actriz Laura Zapata, con quienes ha tenido duros enfrentamientos en el pasado.



Y manteniéndose en su postura, el actor reafirmó que tiene mucha rabia porque su hijo ha hecho declaraciones a medios que no lo dejan bien parado a él.

“Pues que él sabe todo lo que hizo su mamá, absolutamente todo lo sabía, y bueno, pues de repente un día vino aquí a mi casa y me dijo que yo era un mentiroso, que lo que había dicho de su mamá era mentira, y obvio, me enojé con él”, concluyó el actor en diálogo con la citada revista.