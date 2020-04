Luis Miguel celebra su cumpleaños 50 en soledad: ¿dónde la pasó?

Este domingo 19 de abril Luis Miguel cumplió 50 años, y aunque es uno de los artistas que más discos ha vendido en todo el mundo y que cuenta con millones de seguidores y admiradores alrededor del planeta, todo parece indicar que la pasó muy solo.

Y es que aunque el Sol de México se caracteriza por ser un hombre misterioso, que no comparte nada de su vida privada ni en redes sociales ni en videos, ni mucho menos en programas, los paparazzi que son los mejores en seguirle los pasos, no lo han visto salir en semanas del yate en el que está pasando la cuarentena en Miami.

Por ello presumen que Luismi festejó su día en el mismo barco, donde fue captado por última vez a principios del mes pasado por el programa de televisión Ventaneando, que lo captó bajando de la embarcación junto a su fiel hermano y mánager, Alex Basteri.

En ese momento las cámaras lo observaron caminando por el muelle tras regresar de hacer mercado.

Y aunque algunos pensaron que Luis Miguel podría haber querido hacer una fiesta grande para celebrar su cumpleaños, los paparazzi no captaron la llegada de invitados ni amigos al muelle, por lo que se presume, que, a menos que se haya ido de su barco sin ser captado, lo más propable es que Luis Mi haya pasado su fecha con la única compañía de su hermano.



Debido a la pandemia del coronavirus, los yates tienen prohibido zarpar, pero tienen permitido que sus dueños habiten en ellos.

La revista Hola dijo en su más reciente edición que el mexicano está solo en su yate, incluso sin su novia ni su hermano.

“Celebra su solitario cumpleaños confinado en su yate, en Miami, lejos de Mollie, su familia y sus amigos”, escribió la revista. “Así han cambiado todos sus planes a causa del coronavirus… Mientras él se encuentra en el embarcadero de Bayside, Mollie Gould está por California”.



Por ahora tampoco se presume que los hijos del cantante con Aracely Arámbula lo hayan llamado para felicitarlo, menos, cuando hacer apenas unos meses la actriz mencionó una vez más que Luis MIguel ha sido un mal papá que no responde ni ve a sus hijos.

La protagonista de la telenovela La Doña 2 habló abiertamente de su rol como madre de Daniel y Miguel y le dijo al programa de televisión Al Rojo Vivo que aunque es una mujer plena que ha hecho hasta lo imposible para que sus hijos lleven vidas felices,siente que el cantante se ha perdido momentos maravillosos con sus chicos.

“Si me preguntas, preferirá que ellos pudieran compartir más allá, con la familia, porque el tiempo no regresa y yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, porque no es conmigo, no, es con ellos”, dijo la mexicana reafirmando que el cantante no tiene mucha presencia en la vida de los niños.

Y al ser cuestionada sobre si es verdad que ante la manera como Luis Miguel se ha desentendido de las responsabilidades económicas que tiene con Miguelito y Danielito, ella ha solicitado una pensión de 60,000 euros, la mexicana no solo lo negó sino que reafirmó que ella mantiene sola a sus pequeños.

“A la gente le gusta especular con estas noticias, eso llama la atención, dicen mucho desde siempre, pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo y de mi familia y de nosotros”, dijo la actriz, recalcando que si el cantante quisiera darles algo, sería porque le nazca y no porque ella lo vaya a obligar.

“Mis hijos siempre han tenido derecho a muchas cosas, pero lo principal es lo que uno como padre quiere dar”, agregó Aracely, quien al ser interrogada sobre cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a sus retoños dijo: “Cuando lo veas en una conferencia de prensa se lo preguntas a él. No quiero entrar en eso”.