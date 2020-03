Ex Miss Colombia prima de Shakira revela rutina casera para cuerpo de lujo

View this post on Instagram

Con el tiempo he logrado entender que la feminidad es una expresión individual. Por eso HOY quiero invitarte a celebrar todas las formas de feminidad. Ser tu propio tipo de mujer libre de estereotipos y de expectativas! #UnitedWeWin #MesDeLaMujer @carlosparamofit y yo les preparamos esta rutina llena de fuerza y enfocada en la mujer! @underarmourlatam me lleva mi experiencia deportiva a otro nivel!! Gracias por apoyarnos! Esta ropa estará en los puntos Under Armour a nivel mundial solo por el mes de la Mujer. RUTINA: 2 o 3 veces los 6 ejercicios en su orden. (Esta rutina está acelerada. Los ejercicios háganlos más lento y enfocadas! 💥 1) 40 sentadilla a cruzando 20 cada lado. 2)20 cada pierna. Las 2 piernas estiradas. 3)20 cada lado y estirar brazos completamente.aprieta abdomen! Y al recoger sostén 1 segundo. 4)20 patadas con toda tu fuerza con cada pierna. FUERZA!💪🏼💥 acá te desahogas 😉 5) Aprieta bien el abdomen para que puedas estar estable sobre el balón. La primera vuelta 40 cada lado. La segunda 20. 6) cintura/abs: 20 cada lado. Mujer, eres MÁS fuerte de lo que crees!! 💪🏼❤️