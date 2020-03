Murió Stuart Gordon a los 72 años: ¿cómo murió la estrella de Hollywood?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, y esta vez la triste noticia tiene que ver con la muerte de Stuart Gordon, coguionista de películas como la clásica “Honey, I Shrunk the Kids”, y cineasta detrás del clásico de culto Re-Animator. El escritor y director de películas de terror falleció el martes por la noche, a la edad de 72 años.

La triste noticia fue confirmada a la revista Variety por su familia, pero la causa de la muerte no se reveló de inmediato.

A la famosa estrella de Hollywood le sobreviven Carolyn Purdy-Gordon, su esposa durante casi 52 años, sus hijas Suzanna, Jillian y Margert Gordon, y cuatro nietos.

Nacido el 11 de agosto de 1947 en Chicago, Illinois, Gordon se graduó del Lane Technical High School antes de estudiar en la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde se especializó en teatro. Sin embargo, el cineasta en ciernes abandonó y regresó a Chicago para comenzar el Teatro Orgánico con su esposa Carolyn, que tuvo un gran éxito. Se les atribuye en gran medida el impulso de la carrera del dramaturgo David Mamet, después de realizar el estreno mundial de “La perversidad sexual en Chicago”.

El programa de comedia de improvisación del grupo Organic Theatre, “Bleacher Bums”, estuvo en el escenario durante 10 años, y luego Norman Lear lo convirtió en una película para televisión, un movimiento que inició la transición de Gordon del teatro al cine.

Gordon se asoció con Brian Yuzna y Charles Band para comenzar Empire Pictures, y en 1985, produjeron el clásico de culto Re-Animator, basado en H.P. La historia de Lovecraft, que Gordon escribió y dirigió.

Considerado ampliamente por las películas King B, ese título se obtiene al dirigir películas como From Beyond 1986, seguido de Dolls de 1987, Body Snatchers de 1993 y Castle Freak en 1995. Con la incorporación de Dagon y “Dreams In The Witch House”, episodio de Masters of Horror de Showtime, Gordon será recordado en gran medida como uno de los mejores cineastas para llevar las historias de Lovecraft a la pantalla.

En una entrevista de 2014, Gordon dijo sobre el icónico escritor de ficción de terror: “Es increíblemente imaginativo. Pero también, es principalmente un escritor de ciencia ficción. Y todas las cosas de ciencia que hay en sus historias son bastante precisas: investigó mucho. Por ejemplo, en From Beyond, investigó mucho la glándula pineal; en Re-Animator, casi te da la fórmula para revivir a los muertos. Creo que estaba muy interesado en cómo funcionaban realmente las cosas”.

Mientras que la película protagonizada por Rick Moranis fue dirigida finalmente por Joe Johnston, Gordon le dijo a Film Threat en 2003: “Originalmente iba a dirigirla. Hice todo el trabajo de preparación, el storyboard, el diseño del set, llegué hasta el casting y me retiré porque me enfermé. Entonces fue decepcionante. Estaba contento con eso”, dijo Gordon sobre la película terminada. “Creo que Joe Johnston, quien terminó dirigiéndolo, hizo un buen trabajo”.

En 1989, co-creó la historia de la película “Honey, I Shrunk the Kids” con Yuzna y Ed Naha. También se le atribuye Honey, I Blew Up the Kid y Honey, We Shrunk Ourselves! antes de crear la versión de la serie de televisión de la película original de Disney, que se emitió de 1997 a 2000.

Casados desde la universidad, Gordon y su esposa siguieron siendo socios en la vida y frecuentes colaboradores artísticos. Mientras aún estaba en la universidad, interpretó a una bailarina desnuda en la controvertida versión de Peter Pan de Gordon, que lo llevó a ser arrestado por obscenidad.

Ella apareció como Rose en Norman Lear’s Bleacher Bums, la serie de televisión E/R y la mayoría de las películas de Gordon, incluyendo Re-Animator, Robot Jox, The Pit and The Pendulum, Space Truckers y más.