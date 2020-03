Murió Julie Félix: ¿cómo murió la cantante?

El mundo de la música se vistió nuevamente de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Julie Félix, la leyenda de la música folk, quien falleció a los 81 años después de una “enfermedad breve”, según dijo su agente, Fran Collier, en un comunicado. Félix falleció la noche del 22 de marzo.

El mensaje más reciente en el sitio web de Félix dice que la cantante se vio obligada a cancelar una serie de conciertos después del brote de coronavirus.

La declaración del agente de Félix decía: “Con gran tristeza anunciamos que la leyenda de la música popular, Julie Félix, murió en paz, mientras dormía el domingo 22 de marzo por la noche después de una breve enfermedad. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia, amigos y legiones de fanáticos de Julie en este momento. Ella era una leyenda que nunca será olvidada”.

En sus últimos años, la cantante siguió siendo prolífica en el lanzamiento de nueva música y presentaciones. El álbum más reciente de Félix, “Rock Me Goddess”, fue lanzado en 2018. Félix dijo en una entrevista en 2016: “Trato de vivir en el momento, no canto canciones nostálgicamente. He vivido mucho tiempo, así que traigo validez. Cuando cantas en vivo, estás aprovechando una gran energía. La gente abre sus corazones y eso es espiritual para mí, es mi forma de rezar”.



Felix nació en Santa Bárbara, California, en 1938, pero pasó gran parte de su vida adulta viviendo en el Reino Unido. En el momento de su muerte, Félix había estado viviendo en Chorleywood, Hertfordshire. Félix se mudó por primera vez a Inglaterra en 1964. Poco después de llegar se convirtió en la músico residente del programa de televisión australiano David Frost, presentador de un programa de entrevistas de la BBC.

Más tarde, Félix tuvo su propio programa en la BBC, “Once More With Felix”. Entre los invitados musicales que aparecieron en el programa de Félix están Dusty Springfield y Leonard Cohen. Hablando de esta vez, Félix le dijo a The Guardian en 2018: “Yo era una beatnik, una pre-hippie. Había estado viajando como una especie de “On the Road”, inspirado en Jack Kerouac. No era tan pura como pensaban. Decca [su sello discográfico] quería que tuviera esa imagen pero no la quería, aunque nunca me puse maquillaje”.



En la misma entrevista, Félix dijo que fue arrestada en el aeropuerto de Heathrow en 1968 por cargos de posesión de drogas. Un informe de la época dijo que la cantante fue encontrada en posesión de marihuana, así como $216 más de lo que los residentes británicos podían llevar al extranjero. Félix se dirigía a Ginebra cuando fue arrestada.



Durante su entrevista con The Guardian, Félix habló de su amistad con la leyenda canadiense Leonard Cohen. La artista dijo que se encontró por primera vez con Cohen en la isla griega de Hydra durante la década de 1960. En ese momento, Félix dijo que estaba cantando en bares de la isla a cambio de bebidas gratis. Félix dijo de Cohen: “Había un joven poeta de Canadá allí que se llamaba Leonard Cohen. Solía tomar prestada mi guitarra y cantar canciones de unión porque en realidad no estaba escribiendo canciones en ese entonces”.

Félix dijo que su amistad con Cohen duró hasta su muerte en 2016 a la edad de 82 años. Felix dijo: “Pasarían los años pero siempre estábamos hablando y enviando correos electrónicos. Leonard tenía una forma de elegir sus palabras con tanto cuidado. Nunca tuvo miedo de ir a lugares profundos y oscuros y por eso le gustaba a la gente, sin siquiera saber que eso era lo que les gustaba”.

Félix agregó que estaba en México cuando escuchó por primera vez el fallecimiento de Cohen diciendo: “Sabía que estaba enfermo, pero no esperaba que se fuera. Recibí muchas solicitudes para hablar y cantar en homenaje a él en todo el mundo. Estaba en una especie de sueño, pero lo que me sorprendió fue lo personal con que todos lo tomaron. La gente sintió que lo conocía”.