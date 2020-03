¿Irina Baeva será la nueva Aventurera?: ¿Niurka la ayudará?

El famoso musical Aventurera, que por años popularizó en México y Estados Unidos la productora Carmen Salinas y que contó con la presencia de figuras como Edith González, Ninel Conde y otras estrellas de lujo, está por regresar a los escenarios.

Y en medio de los rumores sobre quién dará vida a la querida Elena Tejera, el nombre de Irina Baeva suena con fuerza, hasta el punto que la polémica rusa ya piensa en hacer ese papel.

La novia de Gabriel Soto, quien por estos días ha sido centro de la controversia en México debido a la cancelación de una conferencia que la había invitado a hablar como ejemplo de mujer y luego la desinvitó, fue interrogada al respecto.

“Sé que se va a hacer la Aventurera. No he tenido ningún tipo de invitación por parte de Juan Osorio, que es el que creo que la va a hacer, hasta ahorita no sé nada de eso y hasta que sepa pues podré hablar”, comentó la bella rusa, en diálogo con el programa Ventaneando, al tiempo que destacó que le encantaría hacerla.



“Sé que es una gran obra, he escuchado mucho, me acuerdo hace poco que la hizo Susana González, me acuerdo, porque yo ya estaba aquí en México, por eso me acuerdo, pero sé que es una historia icónica, una gran obra”, agregó la actriz.

Y al hablar sobre la posibilidad de que Niurka Marcos, quien estuvo en Aventurera y quien ha sido su defensora número 1, la ayudé con el personaje, Irina dijo sentirse honrada.

“Ha sido Niurka una de las más emblemáticas, pues siempre es padre tener como tips de alguien que ya hizo ese trabajo y te pueda ayudar. Así que, aprender de otras personas para eso, estamos finalmente para eso, claro que sí me encantaría”, dijo la rusa.

Los rumores sobre la nueva Aventurera surgen luego de que el papá de Gabriel Soto dijo que el galán de telenovelas jamás había sido feliz hasta que conoció a Irina Baeva.

Y aunque muchos consideraron los comentarios del padre de Soto como un golpe bajo a su ex, Geraldine Bazán, hubo otros que incluso fueron más allá y tomaron sus frases como un ataque a todas las personas que rodearon en el pasado al modelo, entre ellas sus propias hijas.

“Se refería en una cuestión de relación porque mucha gente dice ‘ay nunca fuiste feliz cuando nacieron tus hijas’, evidentemente sí, o sea, no hay que ser tontos, pero finalmente mi papá se refería a una cuestión de relación como hombre y bueno, pues sí me ve feliz, estoy enamorado, ¿qué les puedo decir?”, comentó Gabriel, según lo reveló la revista People en espanol.