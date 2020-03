Irina Baeva no se queda callada y responde a ataques de Laura Bozzo

Tal parece que la controversia que estalló hace unos días a raíz de la decisión de la conferencia “What a Woman” de desinvitar a Irina Baeva de su lista de panelistas en la capital mexicana, pica y se extiende.

Y es que la bella rusa, quien goza de mala imagen entre gran parte del público, debido a su relación con Gabriel Soto, ha sido objeto de todo tipo de ataques, incluso de la famosa conductora Laura Bozzo, quien hace unos días se refirió a la actriz como una “destruye hogares” y como una persona que “denigra” el ser mujer.

Pero haciendo uso de su defensa, la estrella de las telenovelas optó por no quedarse callada esta vez y le respondió los ataques a la polémica conductora peruana.

“Yo no tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona, pero creo que hay que tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches a quien nunca le pedirías un consejo”, aseguró la bella rubia, en entrevista con el programa de televisión “Sale el sol”.



Irina destacó además que ya se ha ido acostumbrando a lidiar con los dardos que le lanzan de todos los flancos.

“A mí me han dicho que si es rubia es tonta, que si es rusa es scort. Entonces, si le echo ganas a mi trabajo en televisión es porque me acuesto con productores y este tipo de cosas, pero yo realmente ya aprendí a lo largo de estos dos años en dividir la crítica destructiva de la constructiva, y aprendes a tomarla depende de quien viene”, agregó la novia del ex de Geraldine Bazán, dejando en claro que Laura Bozzo la tiene sin cuidado y mucho menos lo que piense sobre ella.

Y sobre su participación en otra conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer, la actriz dijo: “El tema feminista y del empoderamiento es un tema siempre muy polémico y podemos estar a veces de acuerdo o no, pero debemos siempre tener derecho de poder expresarlo y ese derecho a mi se me quitó”.

El fin de semana pasado, a través del programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, la Señorita Laura arremetió sin dolor alguno contra Baeva.



“Mira, lo primero que se me viene a la mente es una frase que me marcó y que mi madre me decía: ‘con el ejemplo se educa’. Y yo digo, cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita o señora Irina Baeva, cuál es el motivo de inspiración, cuál es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar sin depender de un hombre y salir adelante. Cuál es la inspiración Irina, cuál.El haberte metido y haber destruido una familia“, comentó Laura.

La conductora peruana fue más allá y desenfundó con todo contra la rusa, y le reiteró que ella está pagando por sus actos y que mejor deje de estar quejándose.



“Mi reina, aquí dice que piensas que tienen miedo de lo que opinan las redes sociales (el evento que la invitó), pero no, no, no y no… muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, y que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú”, agregó la polémica conductora, lanzándole una tremenda estocada a la nueva mujer de Soto.



“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. Serás preciosa, serás hermosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras, a mí me denigras como mujer, porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia, porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, concluyó la peruana bastante enojada. “Ni un solo golpe, las mujeres somos y saldremos adelante, solas”



La rusa participará de otro foro sobre las mujeres, la gala “Extraordinarias: una plática de mujer a mujer”, en Puebla, México, donde estará en el panel con figuras de la talla de Diana Bracho y Rosa María Bianchi.