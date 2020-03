Jomari Goyso ataca a Irina Baeva por ser rubia de ojos azules: ¿qué dijo la actriz?

Tal parece que desde que Irina Baeva saltó a sus redes sociales hace un par de días a denunciar que un evento de empoderamiento de las mujeres que la había invitado como panelista decidió cancelar su participación debido a la polémica que ella suscita en el público por su vida sentimental, fue apenas el comienzo de una lluvia de ataques por todas partes para la bella rusa.

Y es que luego de que Laura Bozzo manifestara que Irina es una verguenza para las mujeres por destruir hogares (el de Gabriel Soto y Geraldine Bazán) y que no representa en lo más mínimo lo que es ser una mujer empoderada, ahora la actriz recibió dardos del presentador Jomari Goyso.

El conductor de Univisión lanzó fuertes cuestionamientos contra la pareja de Gabriel Soto y hasta hizo referencia a su aspecto físico para usarlo como un elemento que prueba que no ha tenido que sufrir lo que muchas mujeres.

“Irina dentro de esta sociedad es una rubia físicamente muy atractiva de ojos azules, entonces ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres, esa no es la mujer por mucho que queramos pretender que sí, no tiene nada que ver con su historia“, dijo el ibérico, quien remató con una frase fuerte. “La realidad de este mundo no es ella. Esas mujeres que salen de la calle y son exitosas son las que tienen la fuerza para empoderar a otras”.



Tras escuchar las palabras de Jomari, consideradas por Irina como un claro ataque, la joven salió a sus redes a denunciar que ese tipo de posturas son las que generan discriminación y promieven el rechazo contra las mujeres.

“Exactamente éste es el tipo de prejuicios que debemos romper y que tanto nos limitan como sociedad. Resulta que si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir. Por favor. Ustedes qué opinan? #ArribaEva”, se preguntó la polémica actriz.

La semana pasada Irina denunció que la conferencia What Woman del próximo 7 de marzo en la Ciudad de México, decidió decirle que ya no contarían con ella y explicaron que la razón es que no quieren broncas con el público, lo que a la actriz le pareció el colmo.

La actriz puso su queja en su cuenta de Instagram, donde criticó al evento, por haberla bajado del autobus, y dijo ser una víctima de discriminación.

“Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. La decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”, dijo la actriz en su red social.

Y sin pelos en la lengua, la novia de Gabriel Soto destacó que le duele ver como las falsas informaciones que se han dicho sobre ella terminan pesando más que la verdad.

“La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera este otro tipo de violencia: la segregación. Al grado que en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales; dejándome sin voz”, dijo Irina.

Al parecer el evento no consideró apropiado que debido a los escándalos de infidelidad y ataques que ha hecho contra la ex de su novio, Irina estuviera en el panel, donde tocarán temas como la autoestima, el ciberacoso, y el amor propio.