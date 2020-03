Laura Bozzo arremete contra Irina Baeva: es una “destruye familias”

Hace unos días Irina Baeva denunció públicamente que una conferencia mundial con la que rendirán tributo a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, decidió cancelarle la invitación, en parte por toda la mala imagen que a diario padece la bella rusa en redes sociales desde que inició su romance con Gabriel Soto y muchos la tachan de robamaridos.

Y aunque la estrella de las telenovelas manifestó sentirse discriminada y ofendida con el evento, que según ella prefirió darle crédito a las opiniones de los llamados “haters”, Laura Bozzo encendió más la hoguera y no solo arremetió contra la rubia, sino que le lanzó varios dardos donde la acusó de no ser un buen ejemplo por haber destruido el hogar de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

“Mira, lo primero que se me viene a la mente es una frase que me marcó y que mi madre me decía: ‘con el ejemplo se educa’. Y yo digo, cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita o señora Irina Baeva, cuál es el motivo de inspiración, cuál es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar sin depender de un hombre y salir adelante. Cuál es la inspiración Irina, cuál.El haberte metido y haber destruido una familia“, comentó Laura en el segmento que tiene en el programa de televisión El Gordo y la flaca.

La conductora peruana fue más allá y desenfundó con todo contra la rusa, y le reiteró que ella está pagando por sus actos y que mejor deje de estar quejándose.



“Mi reina, aquí dice que piensas que tienen miedo de lo que opinan las redes sociales (el evento que la invitó), pero no, no, no y no… muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, y que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú”, agregó la polémica conductora, lanzándole una tremenda estocada a la nueva mujer de Soto.



“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. Serás preciosa, serás hermosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras, a mí me denigras como mujer, porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia, porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, concluyó la peruana bastante enojada. “Ni un solo golpe, las mujeres somos y saldremos adelante, solas”

Irina, quien había sido invitada como conferencista el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México, criticó al evento What a Woman, por haberla bajado del autobus, y dijo ser una víctima de discriminación.



“Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. La decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”, dijo la actriz en su red social.

“La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera este otro tipo de violencia: la segregación. Al grado que en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales; dejándome sin voz”, agregó Irina.

La rusa dijo que participará de otro foro sobre las mujeres ese mismo día, la gala “Extraordinarias: una plática de mujer a mujer”, en Puebla, México, donde estará en el panel con figuras de la talla de Diana Bracho y Rosa María Bianchi.