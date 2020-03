Alicia Machado lanza su maquillaje estilo coronavirus: ¿se pasó?

Las cifras de personas infectadas por el temible coronavirus siguen creciendo y ya son más de 200 mil, al igual que superan los 8,000 los muertos, y esta vez Alicia Machado está en medio de la polémica, tras anunciar que en medio de la dura aituación creó un tipo de maquillaje en honor a la pandemia.

La ex Miss Universo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que presumió de un tipo de maquillaje que logró con ayuda de uno de sus amigos estilistas, y dijo que fue motivado en el virus.

La ex Miss Venezuela 1995 dijo que estos días en casa han sido supremamente aburridos para ella, por lo que quiso darle rienda suelta a la creatividad y mostrar sus dotes de maquillista.

“Hello, hello, hello, mi gente bella. Yo aquí matando el aburrimiento y hemos hecho un tutorial en esta cuarentena de Alicia Machado con mi querido Nixon. Aquí hemos estado en un tutorial matando el fastidio. Este make up se llama: coronavirus style, con dorados y burgondies y ya”, dijo la Machado.

Y aunque hubo varios seguidores que elogiaron el resultado y que incluso agradecieron que la Machado trate de mantener el buen humor en momentos difíciles, hubo otros que la atacaron y aseguraron que bromear con el coronavirus no es muy atinado en este momento.

“Hello 👋🏻 hello 👋🏻 Matando la #cuarentena con puro #makeup Un tutorial simple para ustedes #cocktailmakeup #makeuppalette by @rv_cosmetics @machadoaliciaoficial Y en las manos de #makeupartist @nixonglam_usa I love ❤️ it síguenos en @facebookapp #aliciamachadoactress #aliciamachadomissuniverse #cuarentena pero #fashion”, agregó la exreina de belleza.



Alicia ha estado muy preocupada en los últimos días, especialmente luego de que en el colegio donde estudia su hijita Dinorah, encontraron un paciente que dio positivo a coronavirus, lo que significa que los niños y maestros de la institución estuvieron expuestos al virus.

La bella ex Miss Universo compartió sus temores en su cuenta de Instagram, donde se le vio llena de angustia ante las novedades con un niño compañero de Dinorah.

“Hola mi gente bella. Estoy aquí en mi casa, con mi hija Dinorah. Estoy tan angustiadísima,yo sé que soy muy intensa lo sé, pero estoy preocupada, de verdad que no sé, estoy muy preocupada”, comentó la venezolana en su red social, donde incluso su propia hijita reveló la información que las autoridades escolares enviaron a los padres de familia y estudiantes sobre lo que estaba ocurriendo con el caso hallado.



La también actriz dijo que es tal su estado de pánico, que tomó la decisión de no envíar más a su hijita a clases, hasta que garanticen que todo va a estar bien.



“Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo”, dijo la Machado, al tiempo que su hijita dijo: “un niño en mi escuela tiene coronavirus”.