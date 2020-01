Luis Fonsi y su esposa están devastados: ¿quién se les murió?

Luis Fonsi no atraviesa por un buen momento a nivel personal, y se encuentra sumamente entristecido, pues comenzó el 2020 con la muerte de una persona muy importante en su vida.

El suegro del cantante, padre de la modelo Agueda López, falleció hace unos días y este martes el músico confesó que tiene un dolor enorme, pero al mismo tiempo manifestó que siente que van a salir adelante junto con su esposa y sus hijos.

El intérprete de “Despacito” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans su dolor, y de paso envió un mensaje a las víctimas del temblor que recientemente azotó a su isla, otro hecho que lo tiene mal.

“Ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas. Situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos boricuas. Estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza, de Fé y simplemente echar pa’ lante”, dijo el cantante en su red social, donde colgó una fotografía en la que luce muy triste, con el rostro hacia abajo.

A pesar de ello, Fonsi dejó ver que el positivismo reina en él y en su familia.

“Va a ser un gran año, vamos a estar bien y vamos a salir de esto. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Yo no me voy a dar por vencido. Let’s go”, dijo el boricua.

Asimismo, la mujer de Fonsi quiso usar sus redes para dejar ver cómo está tras 15 días del fallecimiento de su padre, de quien no reveló nada sobre las causas de su muerte.

“Hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés. Acepté la voluntad de Dios y entendí que es Ley de Vida, pero eso no hace que me duela menos”, dijo la madre de los hijos del cantante, con mucho dolor.



“Un amigo me dijo que la pena de perder a un padre nunca se va, que sólo aprendes a vivir con ella. Y aquí voy papá. Un día a la vez. 1.01.2020”, agregó la española, quien compartió con su mensaje una fotografía de un atardecer.

De inmediato los comentarios de los fans de la parejita no se hicieron esperar y en sus cuentas de Instagram y Twitter les manifestaron su apoyo en este difícil momento y todo su amor.