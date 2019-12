Katie Kadan-The Voice 2019: 5 Datos curiosos que tienes que saber

Katie Kadan está sorprendiendo a The Voice en la temporada 17. La nativa de Chicago de 38 años cautivó a los jueces con su canción de audición a ciegas de “Baby I Love You” de Aretha Franklin, ganando cuatro turnos en la silla, aunque Kelly Clarkson fue bloqueada después de Kadan por el compañero entrenador Blake Shelton.

Después de elegir a John Legend como su entrenador, ella derrotó a otras potencias como Destiny Rayne en “Tiny Dancer” de Elton John en Battle Rounds y Max Boyle en Knockout Round (aunque Boyle fue robado por Clarkson y también avanzó a los shows en vivo) )

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Katie Kadan, quien definitivamente es una de las favoritas para llevarse el triunfo en la temporada 17 de The Voice.

1. Katie tuvo un comienzo tardío

Katie Kadan's Powerful Voice Nails Aretha Franklin's "Baby I Love You" – The Voice Blind Auditions

Según la biografía de Katie en el sitio web oficial de The Voice, mientras cantaba en la iglesia cuando era niña, nunca tuvo la confianza para cantarla. Como le dijo a los entrenadores durante su audición a ciegas, se sintió como “una chica gordita que vive en el mundo de una chica flaca”.

“Tenía miedo de hacerlo, no sabía cómo empezar … [pero] esto es lo único en lo que soy realmente buena”, le dice al programa de entrevistas local Chicago Jam Show, agregando que un local La noche de micrófono abierto pensó que era tan buena en la primera sesión que le dijeron que volviera todas las semanas.

Finalmente, a la edad de 30 años, lentamente comenzó a superar su timidez y a aceptar su regalo. “Ahora estoy bien”, les dice a los entrenadores.

2. Ella es una cantante de Soul, pero su rango abarca toda la gama

I'd Rather Go Blind/Tennessee Whiskey – Mash-up – COVER Katie Kadan Feat. Anthony FordMash-up of ‘I Rather Go Blind/Tennessie Whiskey’ feat. Anthony Ford on Sax! Sorry it took so long to upload another video! I have new and exciting things happening that will be announced soon. Please subscribe, Like, and Share! Thank you for supporting music! Check out Katie Kadan's EP: https://itunes.apple.com/us/album/katie-kadan-loves-me-single/1260813229 http://www.katiekadanlovesme.com Follow Katie Kadan: https://www.instagram.com/katiekadanofficial/?hl=en https://www.facebook.com/KatieKadan/ #ettajames #chrisstapleton #mashup #cover Subscribe to Katie Kadan's YouTube Channel to see new videos and upcoming projects! Business Contact Attached Below! Collaboration: Anthony Ford: https://www.instagram.com/ptonyjr/ BOOKING FOR KATIE KADAN: Management: https://www.instagram.com/kickyproductions/ Business Email: steve@kickyproductions.com 2019-02-27T01:31:29.000Z

Desde ese fatídico día en que actuó en vivo a la edad de 30 años, Katie ha sido una prometedora intérprete de blues / soul en la escena musical de Chicago. Todo lo que tienes que hacer es escuchar su versión de Aretha Franklin para saber que Katie tiene alma en espadas.

En el sitio web oficial de Katie, su voz se llama “fuerza de la naturaleza” y su sonido se describe como un “estilo infundido de blues de cinturones con alma” que muestra sus “raíces en la iglesia” … “ella puede cambiar fácilmente de R&B a rocas desgarradoras y canciones de angustia ansiosa “.

3. Katie está difundiendo un mensaje de positividad corporal

Katie era muy consciente de su tamaño cuando era una adolescente, por lo que adoptó su estilo característico para ser diferente, pero se burló de ello. Entonces, cuando cumplió los 30 años, decidió traer de vuelta “todas las cosas que [ella] pensó que eran geniales” y dice: “Ahora estoy súper tonta”.

En una publicación inspiradora de Instagram desde mucho antes de su tiempo en The Voice, Katie escribe que ha tenido sus altibajos emocionales como todos los demás, pero sabe que puede superar a los que odian.

“Me miro en el espejo y digo que soy FUERTE, soy INTELIGENTE, TALENTOSA y estoy tan SEXY como siempre”, escribe Katie. “Ya nadie puede decirme diferente. ¡Esos enemigos pueden tomar asiento! … ¡Sé que puedo hacerlo! Recibí mensajes de ustedes que me hicieron llorar de alegría e hicieron que mi corazón se derritiera. Agradezco a mi familia, amigos y personas que no conozco que me apoyan. Los amo a todos y humildemente les agradezco su aliento ”.

4. Ella ha lanzado música por su cuenta

Antes de The Voice, Katie grabó un álbum homónimo que los fanáticos pueden ver en su sitio web, Spotify y Apple Music. Cuenta con 11 pistas originales, incluidos algunos números entusiastas llamados “Got You to Culpe”, “Dancing On the Floor” y “Take Me to the River”.

Ella escribe en Facebook que sus composiciones provienen de “experiencias [que] le hablan a su alma”.

Pero Katie no se detiene en las voces. También es una pianista de formación clásica, muy parecida a una de sus mayores influencias, Carole King. Su maestro de piano, Dennis Nuccio, le dice al Chicago Tribune que reconoció su talento de inmediato.

“¿Cómo puedo olvidarla?”, le dice Nuccio al Tribune. “Cuando se acercó a mí, ya podía jugar, jugaba principalmente de oído e improvisaba y golpeaba el bolsillo realmente bien. Algunas de esas cosas no se pueden aprender con las lecciones “.

También cita a Billie Holiday y Gladys Knight como grandes influencias musicales también.

5. Para Katie, la música es un asunto familiar

La página oficial de Facebook de Katie dice que las mermeladas familiares siempre han sido una gran parte de su vida y que sus primas y su hermana han tenido una gran influencia en su música.

“Su visión para expandir su influencia musical se comparte con sus dos primos increíbles, Ray Bleth y Joshua Paul, y su increíble hermana, Sarah Kadan”, se lee en la publicación de Facebook. “Por supuesto, ella quería que fueran parte de compartir su arte. Jugar con ellos ha sido una gran bendición para Katie “.

Pero continúa diciendo que también tuvo que expandir sus compañeros musicales fuera de la familia, a Ryan Cassell y Anthony Torres, a quienes llama “artistas impecables” que son “como tener dos miembros más increíbles de mi familia”.

If you’re in Chicago, come on by!!! pic.twitter.com/3X9HNUDJlX — Katie Kadan (@KatieKadan) November 9, 2019

¿Ganará la edición 17 de The Voice 2019?