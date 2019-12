Ricky Durán-The Voice 2019: 5 Datos curiosos que tienes que saber

Ricky Duran ha sido uno de los favoritos para ganar la temporada 17 de The Voice 2019. Fue uno de los únicos ocho audicionados de cuatro sillas con su hermosa interpretación del “River” de Leon Bridges para su audición a ciegas, eligiendo al equipo de Blake Shelton como el que pensó que lo ayudaría más.

Durante las rondas de batalla, se enfrentó a Marina Chello en “Valerie” de The Zutons; Duran avanzó, pero ambos lo hicieron tan bien que Chello fue salvado por Shelton para avanzar a los Knockouts. Durante esa ronda, Duran cantó el éxito de Black Crowes “She Talks to Angels” y derrotó a Joana Martinez, pero nuevamente, Martínez fue salvada de la eliminación por Gwen Stefani usando su robo.

En los shows en vivo, Duran avanzó de manera segura todas las semanas hasta el momento, nunca terminando en el fondo. Aquí está todo lo que necesita saber sobre este artista de 30 años.

1. El padre de Ricky fomentó su amor por la música

Según su perfil de Voice, el padre de Ricky, Ricardo, era un músico que le enseñó a tocar la guitarra y tocaron juntos en una banda cuando Ricky era un adolescente. Luego, su padre más tarde actuó como gerente de la banda de Ricky que se formó durante la universidad, los Blue Light Bandits. Trágicamente, Ricky perdió a su padre en 2012. Ricardo se quitó la vida después de que su salud empeorara gravemente.

El obituario de Ricardo detalla su amor por sus cuatro hijos, Ricky y sus tres hermanas, Julia, Maria y Natalie, y su amor por la música.

“Ricardo también era un músico muy talentoso y le pasó este regalo a sus hijos”, dice el obituario. “Pasó muchas noches maravillosas en el estudio de grabación que construyó por su cuenta, enseñándole a su hijo a tocar diferentes instrumentos y grabando álbumes. Era evidente para todos los que conocían a Ricardo que tenía dos pasiones en su vida; su amor por la música y su amor por su familia. El amor de Ricardo por sus hijos se extendió a sus amigos y su hogar se convirtió en un segundo hogar para muchos. Le encantaba entretener y siempre fue la vida de la fiesta. Ya sea sentado alrededor de la mesa de su cocina y haciendo recuerdos, o abajo en su estudio de grabación tocando la guitarra con su hijo mientras todos se sentaban y disfrutaban ”

En una entrevista reciente con el Worcester Telegram, la hermana de Ricky, Julia, dijo que su padre trató de poner a las tres hermanas en la música, pero fue Ricky quien tenía todo el talento.

“[Mi papá] quería perseguir eso, pero tenía una familia y se detuvo”, dijo Julia. “Trató de hacer que las chicas nos metiéramos en la música, pero no teníamos talento”. Cuando Ricky tenía 6 años, mi papá le dio una guitarra a Ricky y se podía ver. A los 6 años, incluso era talentoso “.

Ricky también perdió a su madre a principios de este año. Ella murió a la edad de 66 años de cáncer de mama.

2. La prevención del suicidio es una causa importante para Ricky

Ricky Duran Sings Tom Waits' "Downtown Train" – The Voice Live Top 11 Performances 2019

Ricky no solo perdió a su padre por suicidio en 2012, sino que en 2015 también perdió a su mejor amigo por suicidio. Fue entonces cuando decidió celebrar un concierto benéfico en su ciudad natal de Worcester, Massachusetts, para la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio.

El concierto se llamó “Canciones para la esperanza” y Durán le dijo al Telegram que incluso más que el dinero, solo quería “[reunir] a la gente por la causa”.

Él dijo en ese momento que el suicidio era difícil para él, pero sabe que es un tema importante.

“He llegado a un acuerdo con [hablar sobre], para entender más sobre él y las formas de prevenirlo o hacer que te des cuenta”, dijo Duran, y agregó: “Solo quiero que las personas sepan que no están solos”. . Hay lugares que pueden brindarle ayuda y también hay personas que se preocupan por usted ”.

3. Ricky es un músico lásico estudiado

Ricky Duran Gets Soulful with "You Are the Best Thing" – The Voice Live Top 13 Performances 2019

Después de la escuela secundaria, Ricky asistió al Berklee College of Music en Boston, que es la universidad independiente de música contemporánea más grande del mundo. Es un prestigioso conservatorio de artes escénicas: Duran tenía que ser increíblemente talentoso para ser aceptado.

Curiosamente, la temporada 17 de The Voice tuvo tres adelantos de alumbre de Berklee más allá de las audiciones a ciegas: Duran, Mendeleyev Allan-Blitz y Brooke Stephenson. Mendeleyev terminó en el equipo de John Legend y Stephenson estuvo en el Equipo Kelly Clarkson hasta que ambos fueron eliminados en la Ronda de Batallas.

Duran también ganó regularmente premios locales de música Worcester presentados por Pulse Magazine, ganando al mejor vocalista masculino en 2019. Pero le dice al Telegram que sintió que se había estancado en el área de Boston y decidió mudarse a Austin a principios de este año.

4. Ha lanzado música original

Tattoo TearsProvided to YouTube by CDBaby Tattoo Tears · Ricky Duran Tattoo Tears ℗ 2017 Ricky Duran Released on: 2017-03-01 Auto-generated by YouTube. 2017-03-03T06:36:21.000Z

Ricky ha lanzado varias canciones originales como solista: “Dreamin”, “As the Sun Goes Down” y “Tattoo Tears”, que trata sobre su amigo que se suicidó.

“Quiero que mi música original llegue a la gente”, le dijo a Teen Music Insider en una entrevista, y agregó que su nueva canción “Tattoo Tears” es “probablemente la canción más personal que jamás haya escrito”.

“Se trata de mi mejor amigo con el que crecí, se iba a casar, me pidió que fuera su mejor hombre y unos meses más tarde falleció. En realidad fue, se quitó la vida. Así que fue difícil y desde entonces, comencé un concierto sin fines de lucro para la prevención y concientización del suicidio “.

Su banda, los Blue Light Bandits, también ha lanzado un álbum. Según su página de Facebook, Blue Light Bandits es un “conjunto de funk-rock basado en piano que define un nuevo género de pop y neo-soul, con elaboraciones inspiradas en el rock y el jazz”.

5. Ricky tiene una novia

Lo siento, aquellas que tienen ilusiones con este sexy rockero que Shelton ha comparado con Bruce Springsteen y John Mellencamp. Duran está fuera del mercado.

La novia de Duran es Alyssa Cora, con quien acaba de celebrar su primer aniversario. Publicó una foto de ellos en Instagram a principios de este año con el título: “Cuando sigues tu intuición durante el tiempo suficiente, todo encaja. Tan feliz de haber conocido a esta chica “.