Jake Hoot ganador de “The Voice 2019”: 5 Datos Curiosos que tienes que saber

Jake Hoot es un cantante de country que arrancó la temporada 17 de The Voice 2019 este otoño. Su audición a ciegas de “When It Rains It Pours” por Luke Combs le valió un lugar en el equipo de Kelly Clarkson, y ella le hizo un gran cumplido cuando lo comparó con Ronnie Dunn del famoso dúo de country Brooks & Dunn.

En la ronda de batallas, Hoot se enfrentó a Steve Knill y ganó con el clásico de Willie Nelson “Siempre en mi mente”, y luego derrotó a Melinda Rodríguez en la ronda eliminatoria en “Cover Me Up” de Michael Jason Isbell. Durante los shows en vivo, Hoot avanzó con seguridad cada semana, con su interpretación de “Danny’s Song” durante el Top 13 y “Every Light In the House” durante el Top 11, ambos ganaron el voto de Apple Music porque sus canciones tuvieron la mayor cantidad de transmisiones la noche que fueron interpretadas.

Esto es lo que necesita saber sobre esta potencial estrella emergente del country.

1. Él es de Tennessee

Si Nashville es donde Hoot está destinado a ser un artista intérprete o ejecutante, no tendrá que moverse muy lejos para hacerlo. Nació en Texas, pero ha vivido en Tennessee durante más de una década. Él le dice a Becky Magura de WCTE, afiliado local de PBS, que ha hecho un hogar en el área de Cookeville, que está aproximadamente a una hora al este de Nashville, y la gente de allí no podría ser más solidaria.

“He tenido la suerte de jugar en Cookeville / Crossville / Smithville / Gainesboro [área] … He estado jugando durante unos siete años”. Ha sido un camino divertido. Al principio ni siquiera tenía una pastilla y una guitarra … ha sido un viaje interesante, pero ha sido genial “, dice Hoot.

Él le dice al periódico local de Cookeville el Herald-Citizen que está muy agradecido por todo el apoyo que su ciudad natal le ha dado.

“Lo más importante, muchas gracias a todos por todo el amor y el apoyo. ¡Los amo a todos! ”, Le dice al periódico en una entrevista, y agrega:“ Dile a todos los que conoces que vean el show el lunes y voten, voten, voten ”.

2. Jake creció parcialmente en la República Dominicana

Los padres de Hoot eran misioneros de la iglesia bautista, por lo que él y sus ocho hermanos, (Hoot es el segundo mayor) vivieron en Haití y República Dominicana cuando eran niños. Como tal, habla español con fluidez y dice que cree que hay un poco de influencia isleña en su música.

“Al crecer, siempre fui un gran admirador del country clásico y el rock, pero habiendo vivido en la República Dominicana, creo que mi música también tiene un toque de esa isla”, dice Hoot en su página de Facebook.

Y como adulto, también ha estado activo con la obra misionera. Recientemente publicó en Instagram sobre su viaje a Nicaragua que “realmente cambió [su] vida”.

“¡Hace poco más de un año, tuve el honor de visitar Nicaragua en un viaje misionero!”, Escribe. “¡Realmente cambió mi vida conocer a tantas personas maravillosas y aprender mucho sobre su cultura! Pero también vi tanta necesidad de tantas cosas, que damos por sentado todos los días. Comida, ropa, techo sobre sus cabezas y, sobre todo, el amor de Dios. ¡Y AHORA, necesitan desesperadamente un autobús que les ayude a transportar alimentos a más de 11,600 niños DIARIAMENTE! ¡Por favor considere ayudar orando, donando o comprando un brazalete! ”

3. Jugó fútbol americano universitario

Jake Hoot Keeps It Country with "Every Light in the House" – The Voice Live Top 11 Performances 2019

Cuando Hoot audicionó para The Voice, el entrenador Gwen Stefani comentó lo grande que es, y luego reveló que mide 6’6 “,” tal vez una pulgada más alto que Blake [Shelton] “. Resulta que le dio un buen uso a ese tamaño. jugando fútbol para la Universidad Tennessee Tech, y nunca antes había jugado fútbol.

“[El fútbol universitario] fue una experiencia de aprendizaje reveladora para mí”, le dice Hoot a Magura. “Nunca había jugado antes de la universidad. El entrenador Watson Brown era el entrenador en jefe en ese momento y le pregunté si podía entrar y probar y me dieron la oportunidad. Tuvieron que repetirme las cosas unas 50 veces antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero el entrenador Brown es un hombre muy paciente que me aguanta. De hecho, pude obtener una beca parcial al final, así que fue una experiencia realmente genial. Estuve allí durante el año del campeonato, así que pude conseguir un anillo, así que ha sido genial “.

También le dice a Magura que el apoyo de Tennessee Tech durante su carrera en The Voice ha sido increíble.

“La tecnología ha ido más allá. Me pusieron en ese gran jumbotron que, tengo que cuestionar su cordura, ¿quién querría que explotara tanto mi gran cara? ”, Dice Hoot riendo. “Y pude cantar el Himno Nacional en el juego y pude tirar la moneda. Creo que estaba más nervioso por el lanzamiento de la moneda de lo que estaba cantando el Himno Nacional. Y pude interpretar God Bless the USA de Lee Greenwood en el medio tiempo, así que fue realmente especial “.

4. Jake es un padre devoto

Después de divorciarse, Hoot es un padre recién soltero de Macy, de 4 años, de quien espera que se sienta orgullosa al seguir sus sueños audicionando para The Voice.

Él le dice a Magura que su hija y su novia, que fueron vistos apoyándolo durante la audición a ciegas, son sus mayores partidarios.

“[Mi grupo de apoyo] siempre ha sido mi familia y mi niña, mi novia y su hija. Y la comunidad aquí en Cookeville siempre ha sido excelente para mí ”, dice Hoot.

5. Su fe es protagonista en gran parte de su vida

Jake Hoot Sounds Like Ronnie Dunn on Luke Combs' "When It Rains It Pours" – The Voice Blinds

Cuando se le pregunta qué consejo le daría a los artistas prometedores, dice que su fe es “lo más importante en [su] vida”, por lo que aconseja a los cantantes que “mantengan a Dios primero”. Pero luego, como artista, Hoot dice ” Es importante tener un buen sistema de apoyo, lo que no necesariamente significa personas que siempre dicen cosas buenas”

“Descubre quién eres como artista. Eso lleva mucho tiempo, me llevó mucho tiempo perfeccionar ese sonido y perfeccionar qué tipo de música y género ”, dice Hoot. “Pero una vez que lo encuentres, apégate a él y rodéate de personas que te apoyarán y empujarán. A veces eso proviene del amor duro y de que la gente es brutalmente honesta, que es lo que quieres.

“No quieres a alguien que siempre te diga” ¡Estás haciendo un gran trabajo! “Cuando hiciste un trabajo horrible. Quieres esa crítica constructiva. Rodéate de un gran grupo de apoyo “.