Hasta despeinada Francisca Lachapel luce guapísima: ¿por qué posó así en Navidad?

Francisca Lachapel es una de las famosas que no tiene reparo alguno en mostrarse tal y como es delante de sus fans, aunque muchas veces eso implique lucir sin poses y de mucho de qué hablar.

Y aprovechando que llegó la Navidad, la conductora de televisión decidió mostrarse públicamente totalmente despeinada, mientras el viento hacía de las suyas en su bella cabellera.

La animadora del programa Despierta América sorprendió a sus millones de fans con una imagen en la que el cabello le cubría gran parte del rostro, mientras sacaba a flote su inconfundible sonrisa, y aprovechó para compartir un bello mensaje.

“Dejemos que el viento se lleve todo lo que no nos sirve. Les envío la mejor de las vibras.



Disfruten en familia. ¡Los quiero!”, fue el comentario de la dominicana, quien se refirió a la importancia de no dejarse afectar por cosas que muchas veces terminan pesando en la vida y que hacen daño al no prestar ninguna utilidad.

La imagen de Francisca causó tanto efecto entre quienes la sigue, que en solo unos minutos conquistó miles de “likes”, al tiempo que sus redes se llenaron de mensajes en los que sus fans coincidieron en que la bella dominicana hasta despeinada luce majestuosa.

“Te adoramos Francisca”, “poses como poses te ves preciosa”, “que mujer tan bella y tan sencilla”, “con el pelo alborotado luces preciosa”, fueron algunos de los comentarios que generó la foto navideña de la ex Nuestra Belleza Latina.

Lachapel también colgó en su Instagram una fotografía más casual en la que dejó ver que en estas fiestas navideñas ha querido divertirse mucho en compañía de su prometido Francesco Zampogna y varios amigos.

La exreina de belleza visitó un restaurante en Miami que le encantó y no pudo evitar compartir sus pensamientos sobre el sitio en su Instagram.

‘Gracias @cheflorena por el trato tan increíble en @chicamiami. La comida deliciosa!!! Excelente lugar para compartir con amigos”, dijo la bella Francisca, quien en la foto que compartió lució muy feliz al lado de su príncipe azul.

En una reciente entrevista Francisca quiso mostrar que es una de las famosas más sinceras y honestas que hay con su público, y en Despierta América no tuvo reparo alguno en afirmar que a pesar del infinito amor que siempre ha tenido por su madre, en su niñez y adolescencia le guardó un resentimiento.

Durante la entrevista con Univisión, Francisca recordó los terribles momentos que vivió siendo una infante y los golpes y humillaciones que su madre soportó de una de sus parejas.

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, dijo la bella dominicana.

La exreina de belleza agregó que a pesar de los constantes reclamos que hizo a su madre, optó por dejar eso en el pasado y perdonarla para poder seguir llevar una vida en paz.

“Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”, concluyó Francisca.