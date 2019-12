Los pantalones de cuero de Francisca Lachapel que causan furor: FOTO

Francisca Lachapel no solamente es la Nuestra Belleza Latina más famosa y más querida de todos los tiempos, sino que además se ha ido convirtiendo en todo un ícono de la moda, sin proponérselo.

La guapa dominicana constantemente recurre a sus redes sociales para presumir de sus looks, que tal vez, por ser mayormente casuales y estar al acceso de sus seguidoras, causan tendencia en instantes.

Y esto acaba de ocurrir nuevamente, por cuenta de unos pantalones de cuero en color tabaco que la bella dominicana presumió en su cuenta de Instagram, en un look bastante elogiado, que hizo juego con un suéter en bloques de colores y unas botas negras.

El pantalón, de talle alto, sirvió además para que la exreina de belleza presumiera de sus curvas y con su publicación Francisca aprovechó para enviar de paso un mensaje a sus fans.

“Entrar en las mismas cosas que te asustan es cómo reclamas tu poder olvidado”, comentó la conductora de Despierta América, invitando a sus seguidoras a vencer los miedos.



La nueva publicación de Francisca se da a solo unos días de que causara sensación en redes sociales, tras posar en un bello traje de baño azul, con el que levantó muchos suspiros.

Francisca Lachapel atraviesa por uno de los mejores momentos en su vida disfrutando de su romance con Francesco Zampogna, con quien quiso darse una segunda oportunidad en asuntos del amor, luego de atravesar por un proceso de divorcio de su primer esposo.

A pesar de ello, recientemente Francisca reconoció que al principio dudó que su actual prometido tuviera buenas intenciones con ella.

“Todo el que me conoce sabe mi historia, de dónde vengo; vengo de una familia disfuncional, una familia rota, donde mi único modelo de amor [era] el de mi mamá [quien] gracias a Dios me enseñó a respetar, a amar a los demás y si hablamos de pareja, no tenía un modelo a seguir y creo que Dios me mandó a Francesco para entender que sí se puede tener una relación sana, basada en la confianza, en el respeto. Y que ese tipo de relaciones no existen solamente en las novelas, que es como yo honestamente pensaba”, dijo la guapa dominicana a la revista People En Español.

Sin revelar nombres, Francisca confesó que en sus relaciones emocionales anteriores fue víctima de malos tratos, y afirmó que en buena parte era porque vivió experiencias similares.

“Si uno está acostumbrado al maltrato, yo crecí viendo eso, entonces a medida que empecé a tener mi vida sentimental con otras personas inconscientemente uno se inclina a buscar personas que te maltratan porque es lo que conoces, no conoces otra cosa”, dijo la exreina.

“Entonces si alguien llega y te trata muy bien es raro, se va a acabar el mundo, algo va a pasar porque esto no es posible. Uno empieza a batallar con la mente. Gracias a Dios, él supo cómo lidiar con esas cosas. Me dijo: ‘no te voy a lastimar, no quiero hacerte daño, no quiero más de ti que no sea tu felicidad’. Todas las mujeres nos merecemos que nos traten bien”.