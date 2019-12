La rutina de Francisca Lachapel para quemar las calorías de diciembre: VIDEO

Para nadie es un secreto que las fiestas de fin de año no solo significan pasarla bien rodeado de amigos y familiares y darle rienda suelta a la hilacha, sino que además traen consigo platillos deliciosos a los que no se les puede decir que “no”, lo que al final termina pasando factura en el cuerpo.

Esto lo tiene más que claro la guapa Francisca Lachapel, quien a través del programa de televisión Despierta América, compartió un segmento de ejercicios, enseñado para ella y para todos los televidentes por una reconocida entrenadora.

La ex Nuestra Belleza Latina mostró paso a paso la rutina recomendada por su amiga para volver a recuperar la figura una vez terminen las fiestas decembrinas.

“Ejercicios para quemar las calorías extras que ganamos en las fiestas con @anacapozzoli”, fue el comentario con el que Francisca acompañó el clip, donde se aprecian maneras creativas para ejercitarse incluso estando en casa.

Francisca dejó ver que aunque no es muy amante de estar metida en el gimnasio y entregarse al ejercicio, tiene buena actitud y voluntad para decirle adiós a las libritas de más.

A comienzos de esta semana, la guapa animadora encanto a sus fieles seguidores de Instagram, tras compartir una sensual foto presumiendo de sus encantos en traje de baño.

La guapísima dominicana colgó en su red social una imagen ataviada con un traje de baño azul que levantó muchos suspiros y elogios.

“Holaaa a todos… Qué hermoso está el día!! ¿Les parece? Gracias Dios”, fue el comentario con el que Francisca acompañó su majestuosa fotografía.

En la imagen se apreciaba a Francisca mirando fijamente a la cámara, mientras descansaba en el borde de una piscina, en la que se vio muy relajada.



El bañador de la exreina de belleza, en color azul cielo, de corte enterizo y descubierto en la espalda, encantó mucho a los seguidores de la animadora.

La fotografía causó tanta sensación en las redes de la simpática caribeña, que en solo un par de horas superó los 50 mil “likes” y el mar de comentarios positivos no se hicieron esperar, como suele ocurrir con todas las publicaciones que a diario comparte Lachapel.



Hace un par de meses, la exreina de belleza reveló que aunque ahora vive momentos maravillosos en su vida, no siempre las cosas para ella fueron de esa manera, especialmente en su infancia.

“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, en una entrevista con Univision, tras manifestar que sufrió mucho el tener un padrastro alcohólico y maltratador.



[inline_post url=” https://ahoramismo.com/entretenimiento/2019/09/francisca-lachapel-boda-secr