Asesinan a Alondra Getsemani: ¿Cómo mataron a la modelo?

La violencia en México no da tregua, y esta vez el mundo del entretenimiento y del fitness acaba de perder a una reconocida modelo mexicana, que se había convertido en todo un suceso en redes sociales.

Con apenas 23 años y miles de seguidores en sus cuentas de Facebook e Instagram, la joven Alondra Getsemani Villaseñor fue hallada sin vida en su propia casa en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La propia madre de la chica fue quien encontró el cuerpo de su hija, luego de acudir hasta su residencia en Pedregal de Santa Julia de la colonia Obrera Tercera Sección, tras no tener noticias de su hija ni recibir respuesta a sus mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Autoridades de policía manifestaron a periódicos locales, como el diario El Heraldo, que al momento del hallazgo de la jovencita habían transcurrido más de 24 horas de su muerte.



Las primeras versiones de los uniformados señalan que Alondra recibió un disparo en la cabeza y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Encuentran cuerpo de modelo con huellas de tortura en TijuanaCon evidentes rasgos de haber sido torturada antes de ser asesinada, la noche del pasado domingo fue encontrado el cuerpo de la entrenadora y modelo fitness, Alondra Getsemani Villaseñor, de apenas 23 años de edad, en un domicilio de la colonia Obrera Tercera Sección, en la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con los reportes policíacos, fue la propia madre de Alondra quien encontró su cuerpo, ya que al tratar de localizarla y no tener respuesta de ella fue a buscarla a su domicilio, ubicado en la rampa Pedregal de Santa Julia, de la mencionada colonia. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer tenía más de un día de haber sido asesinada al momento de ser encontrada. Autoridades informaron que el cadáver presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en la región cefálica, aunque también se indicó que presentaba diversas heridas que habrían sido causadas con arma blanca. En la escena se recuperaron un casquillo calibre 9 milímetros, así como dos bolsas pequeñas con hierba verde seca, con las características de la marihuana. Al ser cuestionados por las autoridades, algunos vecinos señalaron que el presunto responsable habría huido del lugar a bordo de un vehículo de color rojo, del que no aportaron mayores detalles; hasta el momento no hay detenidos. Alondra trabajaba como instructora en un gimnasio de la ciudad fronteriza, su homicidio se suma a una ola de violencia que sigue azotando a la entidad, así como a los asesinatos en contra de mujeres registrados durante las últimas semanas en la región, como el caso de Ana Elizabeth Ortega, quien fue asesinada en Playas de Rosarito. Hasta el momento las autoridades de seguridad pública municipal no se han pronunciado respecto a este caso, del que mantienen un completo hermetismo. Visítanos también en: ✩ FaceBook – http://bit.ly/2jZ5N6Z ✩ Instagram – https://bit.ly/2KSOypr 2019-11-19T15:22:12.000Z

En el sitio del crimen, los peritos judiciales recuperaron un casquillo calibre 9 milimetros y dos bolsitas con unas hojas secas que al parecer eran marihuana.

Hasta ahora la policía no ha logrado hacer ninguna detención relacionada con el crimen, pero según testigos, el presunto asesino sería un hombre que huyó del sitio en un automóvil de color rojo, al que están tratando de identificar.

La jovencita, quien se desempeñaba como instructora de un gimnasio en Tijuana, saltó a la fama gracias a que constantemente compartía en su Instagram no solamente rutinas físicas sino que además enseñaba tips de buena alimentación.

Quienes la seguían llenaron de inmediato las redes sociales con todo tipo de mensajes de tristeza y dolor y recordaron que Alondra era una mujer que solía inspirar a todos con su famosa frase: “recuerden que nunca es tarde para empezar el hábito de la dieta”, que quedó como un slogan.

Residentes de Tijuana se han manifestado alarmados por la ola de violencia contra las mujeres y recordaron que hace apenas unos días la ciudad se conmocionó tras el asesinato de otra jovencita, quien respondía al nombre de Ana Elizabeth Ortega, en hechos ocurridos en la Playas de Rosarito.

Cifras oficiales señalan que en lo que va corrido del 2019, más de 2,500 mujeres han sido asesinadas en el país azteca, 115 más que en el 2018, lo que pone a México con el triste récord de 10 mujeres asesinadas por día.