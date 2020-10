Cheques de estímulo: ¿Si ganan los demócratas habrá nuevos cheques de $1,200 en enero?

Si bien algunos mercados confían en una barrida demócrata de las elecciones del próximo mes para inyectar rápidamente un paquete de ayuda de varios billones por el coronavirus, un economista advierte el futuro de esas probabilidades.

El economista senior de los Estados Unidos, Andrew Hunter, señaló en una actualización del 21 de octubre que la ventana legislativa para aprobar un proyecto de ley de estímulo antes del día de las elecciones está llegando a su fin.

Los negociadores se han concentrado durante meses en varios temas clave, incluidos los pedidos de los demócratas de una financiación sustancial para los gobiernos estatales y locales, y los deseos de los republicanos de escudos de responsabilidad para los empleadores, según el Chicago Tribune.

We got news for you, Mr. President: Republicans *won’t* win the House. You fail to recognize that reality just like you don’t understand that a plan to #CrushTheVirus is *the* answer to getting the economy back on track. pic.twitter.com/jL6ZpuP1XU — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 25, 2020

Aunque se favorece a los demócratas para recuperar el control del Senado, sus posibilidades de obtener una mayoría a prueba de obstrucciones son escasas, dijo Hunter.

“El eventual proyecto de ley podría tomar algún tiempo para implementarse y equivale a una expansión fiscal general menor de lo que a menudo se afirma”, escribió en Capital Economics.

“Estamos de acuerdo en que una barrida limpia demócrata probablemente resultaría en un estímulo fiscal adicional el próximo año, que probablemente sería mayor que si los republicanos ocuparan el Senado”, continuó Hunter. “Sin embargo, dado que es poco probable que ese proceso sea tan sencillo como algunos parecen esperar, un impulso fiscal importante para la economía a principios del próximo año está lejos de estar garantizado”.

Los representantes de la Cámara ya están en receso, según el Chicago Tribune. Está previsto que el Senado se retire a descansar el lunes 26 de octubre, luego de la votación de confirmación de la candidata a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, continuó el periódico.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continúan sus conversaciones para un paquete de alivios en el rango de $1.8 billones a $ 2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, informó The Washington Post.

Esto es lo que necesita saber:

Sin una mayoría a prueba de obstruccionismo en el Senado, los demócratas tendrían que depender del “proceso de reconciliación presupuestaria para aprobar un proyecto de ley con solo el apoyo demócrata”, escribió Hunter en su artículo de Capital Economics.

First, Sen. McConnell decides to "pause". Then, he *laughs* at the people's suffering. Now, he's "against" providing the desperately needed relief. This is unacceptable; the people *need* action now. https://t.co/6dGMPmSeNl — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 20, 2020

“Eso impondría varias restricciones; en particular, el procedimiento no se puede utilizar para aumentar el déficit del presupuesto federal más allá de un horizonte de 10 años y solo se puede aprobar un proyecto de ley de conciliación que cubra impuestos y gastos cada año”, expresó el economista.

Un partido debe tener al menos 60 miembros en el Senado para ser considerado una mayoría a prueba de obstruccionismo, según el sitio web del Senado de Estados Unidos. El Senado puede poner fin a un obstruccionismo, un procedimiento político utilizado para retrasar la legislación al permitir que los miembros debatan, con una mayoría de tres quintos, continúa la página.

Es probable que los demócratas se enfrenten a dos “prioridades fiscales en competencia”, dice Hunter.

Si el candidato presidencial demócrata Joe Biden asume la presidencia, los demócratas probablemente enfrentarán dos “prioridades fiscales en competencia”, continuó Hunter.

Los legisladores podrían perseguir un proyecto de ley de estímulo a corto plazo con asistencia específica para cheques de estímulo, beneficios federales de desempleo mejorados, préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago para pequeñas empresas y fondos para gobiernos estatales y locales, reveló el economista.

No one is working harder than House Democrats to get immediate and retroactive help to the American people. We are fighting for money in the pockets of working families, for rent and food assistance, and for a strategic plan to #CrushTheVirus and save lives. pic.twitter.com/KVejPVao9t — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 25, 2020

La segunda opción incorporaría un proyecto de ley a corto plazo en un paquete más amplio “junto con algunas de las propuestas de Biden”, explicó Hunter. El candidato presidencial ha pedido un aumento considerable del gasto federal en medidas a más largo plazo, continuó, como atención médica, infraestructura, educación y cambio climático.

“El resultado es que aprobar un proyecto de ley de estímulo rápido para contrarrestar la pandemia, obligaría a los demócratas a esperar para implementar la agenda económica más amplia de Biden en una fecha posterior”, escribió Hunter. “Eso es ciertamente posible, pero es difícil imaginar que el ala progresista del partido esté de acuerdo en que abordar el cambio climático pueda esperar un año más”.

Pelosi dijo que espera reducir pronto sus diferencias con la Casa Blanca

Pelosi expresó el domingo 25 de octubre que tiene la esperanza de llegar a un término medio con la Administración Trump sobre las medidas de estímulo clave, incluidas las pruebas nacionales, la financiación escolar y las prestaciones por desempleo.



“Estamos esperando el sí definitivo”, dijo la presidenta de la Cámara a Jake Tapper en State of the Union de CNN.

Pelosi criticó a la Casa Blanca por “mover los postes de la portería”. Hasta ahora, dos plazos autoimpuestos para el paquete de estímulo en el Capitolio han ido y venido, con miembros de ambos lados del pasillo echándose la culpa de los juegos políticos, dijo CNET.

“Simplemente, tengamos esperanza”, concluyó Pelosi en CNN. “Estamos a nueve días de las elecciones”.

