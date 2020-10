Cheques de estímulo: Pelosi y representante de Trump a punto de lograr acuerdo

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se están acercando sobre un acuerdo de estímulo por el coronavirus, según mencionó el portavoz de Pelosi.

Los dos hablaron el miércoles 21 de octubre durante aproximadamente 45 minutos para continuar resolviendo sus diferencias con respecto al próximo proyecto de ley de ayuda, tuiteó Drew Hammill. El asesor de Pelosi citó el progreso y señaló que todavía es necesario intercambiar el “lenguaje legislativo”.

“La conversación de hoy nos acerca a poder poner la pluma sobre el papel para redactar legislación”, escribió el portavoz de Pelosi. “Con el intercambio de lenguaje legislativo, estamos mejor preparados para llegar a un acuerdo sobre varias prioridades”.

Hammill dijo que Pelosi y Mnuchin trabajaron para encontrar un compromiso sobre las “prioridades de salud”, incluido el lenguaje para un plan de seguimiento de contactos y pruebas (de Covid) estratégicas nacionales. Las medidas de seguridad escolar siguen siendo un obstáculo, agregó.

“Es necesario trabajar más para garantizar que las escuelas sean los lugares más seguros de Estados Unidos para que los niños aprendan”, dijo Hammill.

Los dos, Pelosi y Mnuchin, se reunirán nuevamente este jueves 22 de octubre para tratar de resolver las “preguntas abiertas” según la orientación de los presidentes de los comités.

El tiempo corre mientras los legisladores corren para aprobar otra ronda de alivios antes de las próximas elecciones. El costo general del paquete sigue siendo un punto de fricción entre los negociadores. Pelosi y Mnuchin han estado discutiendo un paquete en el rango de $1.8 billones a $2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, informó The Washington Post.

Esto es lo que necesita saber:

Los demócratas del Senado bloquearon el intento de los republicanos de aprobar un proyecto de ley de ayuda más pequeño

El miércoles 21 de octubre, los demócratas del Senado bloquearon el intento de los republicanos de aprobar un proyecto de ley de estímulo por el coronavirus de tan solo $500,000 millones de dólares, informó CNBC.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció recientemente planes para realizar una votación en el Senado sobre un paquete de ayuda específico de aproximadamente $500 mil millones para el financiamiento de pequeñas empresas, separándose de la presión de la administración para un acuerdo importante, según el medio y McConnell.

La legislación incluía fondos adicionales para el Programa de Protección de Cheques de Pago, que ofrecía préstamos a pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia, así como un beneficio de seguro de desempleo suplementario de $300 por semana, entre otras medidas, dijo CNBC.

La votación de ese proyecto en el Senado fue de 51 a 44, continuó el medio, “muy por debajo de los 60 votos que se habrían necesitado para hacer avanzar la legislación”.

El presidente Donald Trump acusó a los líderes del Congreso de bloquear un nuevo acuerdo de ayuda

El presidente Donald Trump criticó el miércoles 21 de octubre a Pelosi y al líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, por bloquear el camino para otro proyecto de ley de ayuda.

“Simplemente no veo ninguna forma en que Nancy Pelosi y el llorón Chuck Schumer estén dispuestos a hacer lo correcto para nuestros grandes trabajadores estadounidenses, o para nuestro maravilloso Estados Unidos sobre estímulos”, tuiteó Trump. “Su enfoque principal es SALVAR A LAS CIUDADES Y ESTADOS demócratas mal administrados (y con alto nivel de delincuencia)… Deberían cuidar a nuestra gente”.

Sin embargo, McConnell se ha apartado radicalmente de la postura de la Casa Blanca sobre los estímulos.



El líder de la mayoría del Senado criticó la propuesta de la administración Trump de $1.8 billones por ser demasiado costosa, según CNN. El político indicó en un evento de Kentucky que Trump está presionando por un proyecto de ley “mucho más alto” de lo que puede “venderle” a sus miembros, continuó el medio.

