Cheques de estímulo: ¿Quién está evitando que se apruebe pronto un paquete de alivios amplio?

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, instó al líder de la mayoría, Mitch McConnell, a llegar a un compromiso con los demócratas sobre un segundo paquete de alivio del coronavirus.

Schumer criticó a su homólogo republicano el domingo 15 de noviembre durante una conferencia de prensa sobre las conversaciones de estímulo y la economía. Acusó a McConnell de convertirse en el “Dr. No” en las negociaciones.

“La conclusión es muy simple, necesitamos un proyecto de ley del COVID grande y sólido para hacer frente a nuestros problemas”, dijo Schumer. “Hemos escuchado durante meses, cada vez que nos acercamos a un trato, al senador McConnell diciendo que no. Se ha convertido en el Doctor No del COVID, al igual que ha sido el Doctor No de todos los proyectos de ley en el Senado durante los últimos años”.

Schumer SLAMS McConnell at press conferenceSen. Chuck Schumer slammed Sen. Mitch McConnell for not putting the HEROES Act on the Senate floor. 2020-11-16T17:24:00Z

Las conversaciones de ayuda aún están estancadas mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo general del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales para los gobiernos estatales y locales, mientras que los republicanos están presionando por escudos de responsabilidad de los empleadores, según un artículo de finales de octubre, en el Chicago Tribune.

Schumer criticó a McConnell como el culpable de las negociaciones estancadas.

“Él es quien está retrasando todo”, dijo a los periodistas el líder de la minoría del Senado. “El Senado republicano se niega a avanzar en cualquier tipo de proyecto de ley de COVID que tenga algún tipo de alivio para el pueblo estadounidense”.

La Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían estado discutiendo un paquete de entre $1.8 billones y $2.2 billones, pero las conversaciones fracasaron antes de las elecciones del 3 de noviembre, informó Business Insider.

McConnell ahora está encabezando un esfuerzo por una propuesta de estímulo más pequeña, respaldada por el Senado, a medida que la administración Trump se retira de las negociaciones, continuó el medio.

Esto es lo que necesita saber:

Schumer dijo que republicanos deberían dedicar menos tiempo en deslegitimar los resultados de las elecciones y centrarse más en los estímulos

Schumer afirmó durante la conferencia de prensa del 15 de noviembre que los republicanos del Congreso deberían pasar menos tiempo tratando de deslegitimar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que dieron al presidente electo Joe Biden como el vencedor sobre el presidente Donald Trump.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

“Joe Biden hizo campaña con un fuerte alivio del COVID. Ganó. Eso es lo que quiere el pueblo estadounidense, no solo aquí en Nueva York, sino en todo el país”, dijo Schumer. “Así que lo necesitamos”.

“Republicanos, Joe Biden, ganó. Donald Trump perdió”, continuó el senador demócrata. “Ahora trabajen con nosotros para hacer un proyecto de ley del COVID, porque esa es la agenda que está. Ese es el tema que está en la agenda que el pueblo estadounidense quiere y desea desesperadamente. Es hora de moverse. La elección terminó. No fue un fraude”.

Schumer dijo que McConnell y otros republicanos servirían mejor al pueblo estadounidense si concentraran sus esfuerzos en aprobar un paquete de estímulo, a saber, como la Ley HEROES propuesta por los demócratas.

La Cámara aprobó por primera vez una versión del proyecto de ley de $3.4 billones en mayo pasado, seguida de una propuesta reducida de $2.2 billones en octubre.

La Ley HEROES recortada exigía $436 mil millones en ayuda de emergencia para los gobiernos estatales y locales; $225 mil millones para escuelas y cuidado infantil; extendía los pagos federales extra semanales por desempleo de $600 hasta enero; $75 mil millones para pruebas y otros esfuerzos de atención médica y fondos para el Servicio Postal de los Estados Unidos y sus esfuerzos electorales.

McConnell está presionando por un proyecto de ley de ayuda más pequeño

A pesar de los pedidos de los demócratas de un proyecto de ley amplio y de mayor valor, McConnell está avanzando con un enfoque más específico.

American workers are rebuilding our economy stronger & faster than anyone predicted.

Experts predicted double-digit unemployment into 2021. Instead, it’s down to 6.9%. More than 630k new jobs just last month.

Too many are still hurting. Our work isn't done. But what progress.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 10, 2020