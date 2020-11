Cheques de estímulo: Biden pidió al Congreso que apruebe paquete de alivios

Durante una de sus primeras apariciones oficiales desde que se convirtió en presidente electo, Joe Biden habló en el Queen Theatre en Wilmington, Delaware, y ofreció sus pensamientos sobre cómo abordaría la crisis económica relacionada con la pandemia.

Durante su discurso, Biden dijo que el Congreso debe aprobar la Ley HEROES, un proyecto de ley que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha defendido desde mayo y que se prevé que cueste entre $2,2 y $2,4 billones de dólares.

El demócrata también promocionó sus relaciones con los líderes de corporaciones y sindicatos, y señaló que mejorar la economía requerirá reformar el código tributario para que las corporaciones y las personas ricas tengan que pagar más impuestos.

Tune in now as President-elect @JoeBiden and I give remarks on our nation’s economic recovery and how we’re going to rebuild our economy so it works for working people. https://t.co/EUShCRNvyW

Biden dice que para mejorar la economía, “aprobaría la Ley de Héroes”

En el discurso de Biden del 16 de noviembre, mencionó dos veces que cree que la Ley HEROES debería aprobarse, una durante su discurso y otra en respuesta a una pregunta sobre qué acción inmediata tomaría para abordar la pérdida del empleo.

La Ley HEROES fue aprobada por la Cámara de Representantes, inicialmente con un monto de $3 billones, y después de meses de negociación, una nueva versión actualizada con un costo de $2,2 billones. Pelosi ha abogado por que todo lo siguiente, y más, se incluya en la Ley HEROES actualizada:

Biden, Harris Deliver Remarks On The Economy | NBC NewsWatch live coverage as President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris deliver remarks on the economy. Be sure to read our latest breaking news updates, fact checks and our frequently updated live blog at NBC News.com/2020. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source… 2020-11-16T20:51:32Z

-$18.4 mil millones para apoyar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como a los Institutos Nacionales de Salud, en medidas relacionadas con el coronavirus.

-$225 mil millones en apoyo a la educación K-12 y superior.

-$249 mil millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

-Cheques de $1,200 para individuos, con pagos adicionales para dependientes.

-$600 de suplemento semanal por desempleo.

Durante su discurso, Biden dijo lo siguiente:

“Hay una razón por la que el gobierno federal puede tener un déficit. Porque los Estados deben, deben equilibrar sus presupuestos. Y están en serios problemas. Verán cientos de miles de policías, bomberos, socorristas, clínicas de salud mental, saliendo del negocio. En este momento, el Congreso debería unirse y aprobar un paquete de ayuda de COVID como la Ley Héroes que la Cámara aprobó hace seis meses”.

Cuando un periodista le preguntó a Biden cómo crearía empleos sindicalizados y de energía limpia, invertiría en colegios y universidades históricamente negros y recuperaría los empleos perdidos durante la pandemia, Biden dijo: “Aprobaría la Ley Héroes. Tiene todo el dinero y la capacidad para hacerle frente a cada una de esas cosas, ahora. Ahora, no mañana. Ahora”.

El pronunciamiento de Biden inmediatamente se topó con la resistencia de los republicanos, como el presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Richard Shelby, quien le dijo a The Detroit News que no apoyaba la Ley HEROES y la llamó, como muchos otros republicanos, una “lista de deseos”. En cambio, abogó por comenzar con una medida de alivio del coronavirus “delgada” de $500 mil millones, bloqueada por los demócratas en el Senado. Puede leer más sobre los distintos planes sobre la mesa aquí.

“No vamos a aprobar una medida gigantesca en este momento, y la pregunta es, ¿la aprobaremos más tarde? Dudoso ”, dijo, según The Detroit News. En cambio, Shelby dijo que Biden debe “comenzar con la factura delgada. Lo habíamos dirigido a diversas necesidades de las pequeñas empresas y la contratación ”, agregó. “Mantener la economía en marcha, no una lista de deseos de soluciones para problemas políticos y sociales”.

Joe Biden’s plans to raise taxes on corporations and the wealthy hinge on Democratic control of the Senate. That’s far from a sure thing. https://t.co/DWv30Vq7T6

Biden describió varias medidas costosas durante su carrera presidencial, como $2 billones en energía limpia e infraestructura; $700 mil millones para otorgar contratos gubernamentales solo a productos fabricados en Estados Unidos; y un plan de $775 mil millones para mejorar la atención médica para niños, adultos y personas mayores que necesitan cuidados, por nombrar algunos, informado por Transport Topics. Ha continuado diciendo que pagará esas medidas con más impuestos de las corporaciones y las que ganen más de $400,000 por año.

Durante su discurso, nombró a varios líderes de la industria con los que planea trabajar, incluidos los que controlan General Motors, Target Corporation, Microsoft Corporation, el sindicato United Auto Workers, Service Employees International Union y la American Federation of State y Empleados del condado y municipales (AFSCME).



Biden también dijo que planea hacer que “los más ricos entre nosotros y las corporaciones paguen su parte justa” en impuestos.

If you’re sick, if you’re struggling, if you’re worried about how you’re going to get through the day — we will not abandon you.

We will not leave you to face these challenges alone. pic.twitter.com/eZUHaFE5bl

— Joe Biden (@JoeBiden) November 11, 2020