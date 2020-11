Cheques de estímulo: ¿Con regreso del Senado a sesiones se aprobará otro cheque o no?

Aunque la economía muestra signos de recuperación, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que trabajar para lograr un nuevo proyecto de ley de alivios por el coronavirus, debe seguir siendo una prioridad.

El Senado volvió a sesiones el lunes 9 de noviembre, y se espera que las conversaciones sobre nuevos estímulo se reanuden, después de meses de negociaciones estancadas, según informó Bloomberg. McConnell dijo a la cámara que necesita aprobar un segundo paquete de estímulo en la “sesión post-Congreso”, continuó el medio.

Está previsto que la ventana de tiempo dada finalice a mediados de diciembre, según Bloomberg.

.@SenateMajLdr McConnell Celebrates Vaccine Developments and Falling Unemployment Ratehttps://t.co/bGRnmh7s48 — Senator McConnell Press (@McConnellPress) November 10, 2020

“Nuestro trabajo no ha terminado”, expresó el líder de la mayoría del Senado, reveló Bloomberg. “Demasiados estadounidenses todavía están sufriendo económicamente”.

McConnell también señaló que la economía del país continúa recuperándose, a pesar del vencimiento del financiamiento fiscal, a través de la Ley CARES de marzo, dijo Bloomberg. Mientras tanto, los beneficios federales extendidos por desempleo expirarán a fin de año, informó el medio.

Los datos obtenidos por Bloomberg el viernes 6 de noviembre muestran que la tasa de desempleo en octubre cayó al 6,9%, un punto porcentual menos.

“Resulta que las noticias son mucho mejores” últimamente, dijo McConnell en el Senado el lunes, según Bloomberg. “Espero que nuestros colegas demócratas finalmente dejen a un lado su obstrucción de todo o nada y permitan que el alivio pandémico específico (el alivio pandémico específico es lo que necesitamos) siga adelante”.

In President-elect Joe Biden, Americans elected a leader ready on Day One. Working together with President Biden and Vice President Harris, we have the opportunity to deliver extraordinary progress For The People. https://t.co/CKwVtR4qpz pic.twitter.com/aPjv4mTT4l — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 7, 2020

Se espera que el martes 10 de noviembre se publique un paquete de estímulo respaldado por el Senado, continuó Bloomberg.

Esto es lo que necesita saber:

El líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, se pronunció contra los senadores republicanos.

Schumer se enfrentó a McConnell el lunes 9 de noviembre durante la primera reunión de la cámara, reportó Bloomberg.

El demócrata acusó a los republicanos de proponer “soluciones totalmente inadecuadas” sobre el alivio del coronavirus, agregó el citado medio. Los comentarios de Schumer opacan “cualquier esperanza de un paquete inmediato”, argumentó el medio.

It is past time to pass the HEROES Act in the Senate. — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 9, 2020

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado discutiendo un paquete económico en el rango de $1.8 billones a $2.2 billones, que incluye beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, informó The Washington Post.

I just announced the Senate will vote next week on hundreds of billions more dollars for relief programs that Democrats do not even oppose. Working families have already waited too long for Speaker Pelosi’s Marie Antoinette act to stop. Let's make law. pic.twitter.com/iR7OYKuCKw — Leader McConnell (@senatemajldr) October 17, 2020

McConnell, por otro lado, ha estado abogando por un paquete específico de $ 500 mil millones, excluyendo los cheques de estímulo o la financiación del gobierno estatal y local, anunció en octubre.

Schumer en el Senado presionó por una “solución bipartidista” en lugar de las propuestas anteriores de los republicanos, informó Bloomberg.

Pfizer anunció recientemente que su vacuna contra el coronavirus era un 90% más eficaz al final de las pruebas de fase 3

La compañía farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech anunciaron el lunes 9 de noviembre que la vacuna contra el coronavirus en la que han estado trabajando era un 90% más efectiva al final de los ensayos de fase 3.

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, expresó su optimismo en torno al nuevo desarrollo y declaró:

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de vacuna Fase 3 COVID-19, proporciona la evidencia inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir el COVID-19. Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas, en un momento en el que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan al exceso de capacidad y economías que luchan por reabrir. Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad, generados por miles de participantes en las próximas semanas”.



Bloomberg agregó que el anuncio rápidamente “estimuló un repunte en las acciones estadounidenses” ese mismo día.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.