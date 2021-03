¿Senado reducirá cheque extra semanal de $400 por desempleo?

El miércoles 3 de marzo el Senado sorprendió a más de un estadounidense que estaba contando con el próximo cheque de estímulo de $1,400 dólares, tras anunciarse que el proyecto que se someterá a votación, bajó el tope de elegibilidad de $100,000 a $80,000 para individuos y de $200,000 a $160,000 para parejas para poder recibir el dinero. Así lo informó The New York Times.

Y la pregunta posterior que asaltó a quienes están recibiendo beneficios por desempleo es ¿qué suerte tendrá en el proyecto de alivio por el COVID-19 el bono extra de $400 semanales?, que aprobó la Cámara y que fue anunciado por el presidente Biden.

La respuesta es que por esa lado hay buenas noticias. Aunque demócratas moderados y republicanos se oponen al cheque de $400, e intentaron hacer una movida para que se bajara a $300, es decir, que no subiera $100 dólares y se mantuviera en el monto actual que brinda el gobierno federal a quienes reciben seguro de desempleo, esa no fue una concesión que el liderazgo demócrata hizo.

Así lo reportaron medios como CBS News, donde se confirmó que el proyecto de ley que se someterá a votación en los próximos días incluyó la normativa de $400 extra por semana de beneficios de desempleo, ayuda actual que terminará el 14 de marzo, y que el paquete de alivios de Biden extiende hasta finales de agosto.

El citado medio señaló que el senador Joe Manchin, uno de los demócratas que más se opuso a altos montos en los cheques de estímulo, insistió, sin suerte, para que la ayuda adicional por desempleo del proyecto original se redujeran a 300 dólares por semana.

Sobre el rumbo que está tomando el paquete de ayuda, de $1,900 billones, el presidente Biden se ha mostrado satisfecho y apoya la pieza de ley que se presentó.

We have a responsibility to show people in this country what a Democratic majority can do for working people.

That means more generous relief checks, $15 min wage, ending the filibuster to protect our democracy. It’s a once-in-generation shot, and we need to legislate like it.

