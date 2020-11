¿Estudiantes pueden reclamar cheques de estímulo de $1,200?: Se acerca fecha límite

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está instando a los estudiantes universitarios a reclamar sus cheques de estímulo por el coronavirus para fin de mes.

El IRS anunció el 5 de noviembre que los estudiantes elegibles que no han recibido sus Pagos de Impacto Económico directos, financiados a través de la Ley CARES, aprobada en marzo, aún pueden registrarse hasta el 21 de noviembre.

Hasta el 28 de agosto, esa agencia había emitido aproximadamente 153 millones de cheques a estadounidenses, por un total de casi $269 mil millones de dólares, como un medio para aliviar las cargas financieras causadas por la pandemia de COVID-19, según la Fundación Peter G. Peterson.

Self-supporting students who are not required to file a tax return should use the Non-Filers tool by Nov. 21 to register for an Economic Impact Payment. Speed up the arrival of your payment by choosing direct deposit. https://t.co/fVVxptZBfL #EIPbyNov21 pic.twitter.com/yfaVQ41geG — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) November 12, 2020

“El IRS está trabajando duro con nuestros socios en todo el país para crear conciencia sobre la próxima fecha límite para registrarse para un pago”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig, en un comunicado.

“Los estudiantes universitarios, en particular, deben tener cuidado de no pasar por alto estos pagos si se mantienen a sí mismos y no pueden ser reclamados como dependientes en las declaraciones de impuestos de alguien. Unos minutos de averiguaciones, realmente podrían ayudar a los estudiantes”.

El IRS describe a un estudiante elegible como un “estudiante universitario autosuficiente que no necesita presentar una declaración de impuestos”, según su anuncio. Sus padres no los reclamaron en sus declaraciones de impuestos y no presentaron una porque sus ganancias estaban por debajo del umbral de ingresos, continuó explicando esa agencia.

Los recién graduados universitarios cuyos padres los reclamaron anteriormente también podrían ser elegibles si sus padres no los reclaman en el 2020, señaló el IRS. Sin embargo, los graduados deberán presentar una declaración de impuestos en el 2021 para recibir el dinero del estímulo, agregó.

Want to know your tax refund status? Have your SSN, filing status and exact refund amount ready when accessing the #IRS online tool "Where’s My Refund?” on https://t.co/PFiedQsvmp pic.twitter.com/2sKulFEpg1 — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) November 11, 2020

Esto es lo que necesita saber:

La única forma de registrarse es a través de la herramienta para no declarantes

Según el IRS, la única forma de que un estudiante elegible se registre para recibir su cheque es a través de la herramienta Non-Filers disponible en su sitio web.

La herramienta, lanzada en la primavera, es un formulario en línea para demostrar la elegibilidad y elegir cómo desea que se le envíe el dinero. Está diseñada para personas con ingresos “típicamente por debajo” de $24,400 para parejas casadas y $12,000 para solteros que no sean declarados dependientes, asegura el sitio web del IRS.

“Cualquiera que use la herramienta para no contribuyentes puede acelerar la llegada de su pago eligiendo recibirlo por depósito directo”, dijo el IRS en su alerta del 5 de noviembre. “Aquellos que no elijan esta opción recibirán un cheque”.

Aún puede recibir su cheque si no cumple con la fecha límite, pero hasta el próximo año.

Los estudiantes que no cumplan con la fecha de plazo del 21 de noviembre aún podrán recibir su cheque, advirtió el IRS, pero tendrán que esperar hasta el próximo año.

En cambio, a esos estudiantes se les requeriría reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2020.

“El Crédito de Reembolso de Recuperación es un beneficio especial único, que la mayoría de las personas recibió la última vez en forma de Pago de Estímulo Económico”, según una hoja informativa del IRS. “Pero las personas que no recibieron el monto máximo del Pago de Estímulo Económico y cuyas circunstancias

cambiado, puede ser elegible ahora”.

El IRS está programado para abrir su temporada de presentación de solicitudes de 2020 para contribuyentes individuales el 27 de enero de 2021, según su sitio web.



“La agencia tributaria comenzará a aceptar y procesar declaraciones del año fiscal 2019”, afirma.

Esta es la versión original de Heavy.