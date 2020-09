Zlatan Ibrahimovic tiene coronavirus: ¿dónde se contagió el delantero sueco?

El Milan informó que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic tiene coronavirus. Fue diagnosticado positivo por Covid-19 tras el hisopado que se le realizó a la plantilla del equipo italiano en la previa del duelo por Europa League frente a Bodo/Glimt. El atacante de 38 años se pierde el partido de este jueves ante el equipo noruego.

El club italiano emitió un comunicado para anunciar la noticia. De acuerdo a ese mensaje oficial, Zlatan se contagió coronavirus dentro de las instalaciones del club. Italia es uno de los países de Europa más afectados por la pandemia que azota al mundo. La región de Lombardía fue el área en la que se registraron mayores casos de contagios y muertes.

Los dirigidos por Stefano Poli enfrentan a los noruegos por la ronda clasificatoria del certamen continental. En la instancia anterior derrotaron a Shamrock Rovers, de Irlanda, con un global de 2 a 0. El de Ibrahimovic fue el único test que dio positivo. Quedará confinado en su domicilio al menos durante quince días.

La baja de Ibrahimovic es trascendental para Milan. El sueco es la gran figura del equipo. El pasado lunes, en el debut del Rossonero en la Serie A, Zlatan convirtió un doblete en el triunfo ante Bologna.

🚨ULTIMA HORA: Desde Italia confirman que Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo al último test de Covid 19. Se perderá el partido de esta tarde y estará 15 días en cuarentena. TERRIBLE NOTICIA, y seguirán cayendo jugadores…. pic.twitter.com/d8rLbAO73H — AC Milan En Castellano (@acmilanencast) September 24, 2020

No solo se pierde el partido ante Bodo/Glimt. También estará ausente en los próximos duelos correspondientes a la liga italiana. El domingo, Milan se mide ante Crotone por la segunda fecha. El 4 de octubre enfrenta al Spezia en el San Siro.

Como si fuera poco, tampoco podrá estar en la siguiente ronda de la Europa League en caso de que sus compañeros consigan la clasificación este jueves. Si Milan avanza en la competición, enfrentará al ganador de Besiktas de Turquía o Rio Ave de Portugal en lo que será la instancia anterior a la fase de grupos del torneo. Una buena noticia: el sueco estará presente en el derbi ante Inter de Milán, que se jugará después de la fecha FIFA en la que habrá partidos de Eliminatorias.

En mayo, Ibrahimovic sufrió una lesión en el tendón de aquiles que encendió los rumores del retiro. Tiene 38 años y, por entonces, el regreso del fútbol era incierto.

“Me divierto mucho. Después de la lesión me fui a los Estados Unidos, quería sentirme vivo. Ahora solo quiero jugar. A los 38 años no tengo el físico de antes pero estoy bien. Hago lo que puedo hacer. Entro al campo pensando que tengo 20 años. Sé que no puedo hacer lo que hice antes pero llego con inteligencia. Si no hago la diferencia, no me gusta. No estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para traer resultados, para ayudar a los compañeros y fanáticos del club”, declaró en su momento Zlatan poniendo fin a los rumores que aventuraban con su retiro profesional.

El comunicado del Milan

“Zlatan Ibrahimović dio positivo por Covid-19 luego de una segunda ronda de pruebas de hisopado antes del juego de esta noche contra Bodø / Glimt. El Club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en su casa. Todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo”.

