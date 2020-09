Luto en la NFL por la tragedia familiar de James White: ¿qué pasó con el corredor de los Patriots?

El mundo de la National Football League (NFL) está de luto. El corredor de los New England Patriots recibió este domingo una terrible noticia. Sus padres sufrieron un accidente automovilístico. El padre del deportista murió mientras que su madre pelea por su vida.

La noticia fue confirmada por el canal de noticias Fox Sports, tras haber constatado el dato con el sitio de noticias NFL.com. De acuerdo al reporte, el padre de White murió y la madre del jugador se encuentra hospitalizada en estado crítico.

Este domingo, James White sorprendió a los seguidores de los Patriots al no aparecer en la alineación que enfrentó a Seattle Seahwaks. Su equipo cayó 35 a 30. El safety Devin McCourty, quien anotó los primeros puntos del partido, se acercó a una cámara de televisión y lanzó un emotivo mensaje dedicado a su compañero: “Número 28, te amamos hermano”.

Sad news to report. Patriots' RB James White's father was in a car crash today and did not survive. His mother was also in the car and is in critical condition.

White's father, Tyrone, was a captain with the Miami-Dade Police Department.

James was told and is inactive tonight.

— Andy Slater (@AndySlater) September 20, 2020