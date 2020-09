[VIDEO] Las emotivas palabras de Luis Suárez en su despedida del FC Barcelona: ¿qué dijo el uruguayo?

El delantero uruguayo Luis Suárez se despidió del FC Barcelona. Dio una conferencia de prensa en el Camp Nou. El jugador no pudo aguantar el llanto. Visiblemente emocionado, entre lágrimas, hizo un balance de sus seis años en el club Blaugrana.

“Se termina una etapa y tengo que estar muy orgulloso de lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y eso me deja feliz: despedirme de la gente del club y que vieran que aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos. Me quedo con todo lo lindo, mis hijos me vieron levantar trofeos, anotar goles y jugar al lado del mejor de la historia”, dijo Suárez. Su próximo club será el Atlético de Madrid, competidor directo del FC Barcelona en la Liga.

Se me metió la despedida de Luis Súarez en el ojo 🥺@FCBarcelona_es. pic.twitter.com/ac1KZtKgmq — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2020

Suárez llegó al FC Barcelona luego del Mundial Brasil 2014 proveniente del Liverpool: “Son muchísimos años, muchos recuerdos: conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores maravillosos que veía en la Play Station, que veía lejano compartir vestuario con ellos. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores. Espero que me recuerden por todo lo bueno que dejé en este club”.

En las últimas semanas, los rumores de la prensa indicaron que el atacante jugaría en la Juventus. De hecho, Suárez viajó a Italia para rendir el examen de idiomas que exige ese país a todo aquel que quiere obtener la nacionalidad.

“Fue un mes de locos. De decir muchas cosas que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado, y eso a uno le indigna. Después todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo (Messi). Cuando uno llegó al Barcelona decía ‘Cuidado con Leo’, pero resulta que después de muchos años se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que ese delantero le hace mal. Pero nosotros somos conscientes que intentamos rendir al máximo y en mi caso me tengo que ir orgulloso”, explicó.

El ciclo del delantero finaliza por decisión de Ronald Koeman, entrenador holandés que reemplazó a Quique Setién. Su último partido fue en Lisboa, ante Bayern München por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Esa noche, el Culé cayó 8 a 2 ante los alemanes.

“Es un día muy especial. Luis es leyenda de la historia del club, con 13 títulos y el tercer mejor goleador. Nos ha aportado tanto que hoy tenemos un agradecimiento enorme. Para tí y tu familia el Barça es vuestra casa para siempre. Espero que Luis pueda tener su partido de homenaje en el Camp Nou”, consideró Josep Maria Bartomeu, presidente del club.

Homenaje de los históricos del Barcelona a Suárez

Luego de la conferencia de prensa en la que se despidió del FC Barcelona, el uruguayo Luis Suárez bajó al campo de juego del Camp Nou en compañía de los referentes del equipo. Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto acompañaron al delantero.

Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto acompañaron a Luis Suárez en su despedida. No es sólo fútbol… pic.twitter.com/r3NBfiTORn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2020

El grupo se tomó una foto con todos los trofeos que el uruguayo conquistó en el FC Barcelona. Entre estos, la UEFA Champions League obtenida en 2015 bajo la conducción técnica de Luis Enrique.

