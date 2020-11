Westbrook tiene dudas sobre su futuro en Houston ¿se quedará?

Los Houston Rockets pasan por un momento complicado a cinco semanas del comienzo de la nueva temporada de la NBA. La semana pasada el equipo anunció la llegada de Steve Silas como el nuevo entrenador del equipo. Pero con el cambio siguen los problemas que peligran con el futuro de la franquicia.

El periodista Shams Charania informó que el estelar base quiere irse de Houston porque no le gusta la dirección que está tomado el equipo. Esto justo coincide con la noticia que han dado en otros medios que James Harden también se siente de la misma manera.

Los Rockets fueron eliminados por los Lakers en la postemporada y eso terminó con una temporada en la cual las expectativas estaban puestas en ganar la conferencia de oeste.

Rockets’ Russell Westbrook wants out of Houston, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020

Esto a que Mike D’Antoni renunciara a su cargo y eventualmente aceptó un puesto como asistente de Steve Nash con los Brooklyn Nets.

Westbrook sigue como una piedra angular

En una entrevista con el Houston Chronicle, el gerente general del equipo, Rafael Stone, dijo que el equipo se mantiene con el objetivo de luchar por el título de la NBA. Stone fue otro cambio que hizo Houston durante esta temporada libre ya que Daryl Morey terminó yendo a ser el gerente de los Philadelphia 76ers.

Russell Westbrook to the Clippers? Stephen A. doesn’t like the trade idea | First TakeStephen A. Smith and Max Kellerman weigh in on trade rumors surrounding Houston Rockets PG Russell Westbrook. Stephen A. doesn’t think Westbrook would fit well with the LA Clippers and suggests the New York Knicks as a more suitable landing spot. #FirstTake #NBA ✔️ Subscribe to ESPN+https://plus.espn.com/ ✔️ Get the ESPN App: http://www.espn.com/espn/apps/espn ✔️ Subscribe… 2020-11-11T18:05:12Z

Westbrook no es el protagonista

La visión del equipo y su estilo de juego se predica en lo que puede hacer James Harden con el balón. Esto limita mucho a Westbrook y en ciertas instancias fue un problema para el equipo. Con esta complicación se dificulta que este equipo pueda avanzar en la conferencia de oeste que promete ser más competitivo aún con un Golden State que se ha recuperado de sus lesiones.

Con este comentario, ya la gran especulación sería si Westbrook sería una ficha de cambio interesante pero hay un tema económico muy importante que se tiene que tener en cuenta: Westbrook tiene un tres años más en su contrato que firmó con los Oklahoma City Thunder antes de ser enviado a Houston en el que recibirá US$207 millones en total, esto complica mucho una potencial salida.

Algún tipo de operación tendrá que depender en lo que quieran hacer los Rockets. Se ha hablado de los Clippers, los Bulls y hasta los Warriors como opciones si es que en verdad quiere irse de la Ciudad Espacial.

