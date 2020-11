la NBA regresará el 22 de diciembre

El calendario de la NBA para la temporada 2020/2021 ya es oficial. Luego de varios días de negociaciones, varios rumores y acuerdos, los jugadores de la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) y los propietarios anunciaron este lunes en la noche que la competición arrancará el próximo 22 de diciembre, justo dos días antes de la noche de navidad y contará con 72 partidos (el calendario se dará a conocer en las próximas semanas). De igual manera, se conocieron algunas de las cifras más importantes de la competición.

El plan de este calendario se realizó, como ya se suponía con la intención de no cruzarse con los Juegos Olímpicos del próximo año, que, de realizarse, comenzarán el 23 de julio, un día después del hipotético séptimo partido de las Finales, por lo que la Liga se ahorra conflictos con la FIBA y puede asistir a la cita olímpica de Tokio 2021. Además, también para que la NBA pueda recaudar $500 millones de dólares, salvar hasta 1.000 millones de dólares más, por derechos de televisión a corto y largo plazo y mantener el limite salarial ($109 millones de dólares) y el impuesto de lujo ($132 millones de dólares).

“La NBA y la NBPA anuncian que han llegado a un acuerdo en principio sobre el inicio de la temporada 2020-21, así como ajustes a determinadas disposiciones del actual convenio colectivo impactado por la pandemia de la Covid-19”, dice el comunicado, en el cual se especifica que “este acuerdo aún debe ser sometido al voto de la junta directiva de la Liga”.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

