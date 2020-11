Fallece Eddie Johnson, All Star de la NBA

En el martes de hoy, se conoció la noticia de que falleció a la edad de 65 años Eddie Johnson exjugador de la NBA, por una enfermedad que no fue revelada. El dos veces ‘all star’ en su etapa como jugador de los Atlanta Hawks a principios de la década de los 80, murió en la Correccional de Santa Rosa, Florida, donde cumplía cadena perpetua cuando en el año 2006 fue declarado culpable de violar a una niña de 8 años. Luego de 14 años tras las rejas, el problemático jugador de la mejor liga del mundo, se ha ido.

La historia de Eddie Johnson en su paso por la NBA es una de las más increíbles de todas y una muestra fehaciente de que la vida te puede cambiar en un momento. El talento de este deportista de 1, 88 metros de altura, era indiscutible cuando militaba en Atlanta Hawks, donde disputó 10 temporadas y llegó a ser titular en el All Star en 1980 y 1981 tras promediar más de 19 puntos por partido. Lastimosamente en la etapa final de su carrera, Johnson se volvió adicto a la cocaína e incurrió en delitos que le llevaron a ser arrestado más de 100 veces, entre ellos delitos por robos con violencia, estafas, tráfico de drogas y más.

‘Fast Eddie’ como le apodaban en la NBA fue elegido en el puesto 49 de la tercera ronda del draft de 1977 por su equipo Atlanta Hawks, en donde estuvo la mayor parte de su carrera como basquetbolista. Además, ayudó a su equipo a alcanzar los playoffs por primera vez en cuatro temporadas. En su segunda temporada, Eddie Johnson promedió 16 puntos y 4,6 asistencias, logrando ser el líder del equipo y elegido en el segundo mejor quinteto defensivo. Así siguió, en un gran nivel hasta 1985 cuando las lesiones comenzaron a pasarle factura, hasta que en la temporada 1985-86 su equipo de toda la vida decidió pasarlo a los Cleveland Cavaliers, equipo que después lo envió a Seattle, allí dio positivo por cocaína y fue por ellos que los SuperSonics cortaron al jugador y la NBA lo suspendió por el resto de su carrera.

De acuerdo a información de la prensa de Estados Unidos de ese momento, Eddie Johnson fue acusado ingresar a un apartamento ubicado en el estado de la Florida, cuando ingresó al lugar donde se encontraba una niña de ocho años de edad, quien estaba en su casa sin ninguno de su padres. Aparentemente, la pequeña se encontraba con su hermano menor, y fue allí cuando el ex jugador hizo que el niño cerrara la puerta principal, llevó a la niña al dormitorio y abusó de ella, diciendo que no podía contar lo ocurrido a nadie.

De acuerdo a la justicia estadounidense en información de Infobae, el jugador también violó a una mujer de 25 años en una habitación de hotel.

En entrevista con el periódico USA Today, Johnson hizo referencia a estos actos cometidos asegurando que “No culpo a nadie por lo que me pasó excepto a mí mismo. No es el dinero. La gente no entiende, cuando estás involucrado con la cultura de las drogas, es el ajetreo que la acompaña”, en declaraciones recogidas por Infobae.

Fue por ello, que el ‘All Star’ fue condenado a cadena perpetua, y fue en la cárcel dónde falleció.

Junto a Kobe Bryant, Jerry Sloan, David Stern y Wes Unseld, Eddie Johnson es otro jugador histórico de la NBA que falleció este año. Eddie Johnson, ha sido confundido numerosas veces con el otro Eddie Johnson, que disputó hasta 17 temporadas en la Liga, algo que no volverá a ocurrir desde hoy, luego de su fallecimiento, a la edad de 65 años, con un pasado que dejará bastante de que hablar.

Eddie Johnson, the two-time All-Star for the Atlanta Hawks whose career was shortened by arrests that led to a ban from the NBA and life sentence in prison, has died. He was 65. https://t.co/Pe4KGUadeH

— AP Sports (@AP_Sports) November 4, 2020