[VIDEO] El enojo de Piqué con Luis Suárez por simular un penalti

Gerard Piqué no pudo resistirse a increpar a su excompañero del Barcelona Luis Suárez durante el crucial choque de La Liga del sábado contra el Atlético en el Camp Nou.

El zaguero vio cómo Suárez caía al suelo en el área de penalti. Suárez reclamó un penalti inexistente, lo que llevó a Piqué a tener sus más y sus menos con el uruguayo, según el Diario AS.

Piqué le gritó a Suárez: “¡Vamos gordo, no me jodas!”. El árbitro Mateu Lahoz ignoró la apelación de Suárez y el partido finalmente terminó sin goles.

El resultado significa que el Atlético se mantiene dos puntos por delante del Barcelona con solo tres partidos de la temporada 2020-21 por jugar. El Real Madrid puede hacerse con el primer puesto con una victoria sobre el Sevilla este domingo.

Suárez recurrió a las redes sociales después del empate del sábado en lo que fue su primer partido contra el Barcelona desde que dejó el club en el verano de 2020 y se unió a su rival de La Liga, el Atlético de Madrid.

El uruguayo escribió en Instagram: “Hoy empatamos un partido difícil. Seguiremos luchando hasta el final para conseguir el objetivo !!!! Día especial de regreso al Camp Nou !!!! A descansar y a pensar en lo que viene”.

El Atlético sigue teniendo ventaja sobre el Barcelona de cara a los tres últimos partidos de la campaña. Los rojiblancos juegan contra Real Sociedad, Osasuna y Real Valladolid, mientras que el Barça juega ante Levante, Celta Vigo y Eibar.

Piqué habló con los periodistas después del partido e insistió en que las esperanzas de su equipo de ser campeones siguen vivas. El defensa cree que al Real Madrid le resultará difícil ganar los cuatro partidos restantes, según informa Sport.

“Esperábamos ganar este partido pero todavía estamos vivos. Tuvimos más oportunidades, competimos. Todavía estamos en la lucha y viendo cómo ha ido esta temporada, creo que todavía tenemos una oportunidad”, dijo. “Puede pasar cualquier cosa, como hemos visto en La Liga. El Madrid ganará la Liga si gana cuatro partidos, pero el total de puntos es bajo y sin aficionados en los estadios todo está más igualado”.

Su compañero, el central Ronald Araújo, también se mostró confiado a pesar de que el Barça perdiera puntos una vez más. Le dijo a Barça TV que el equipo no se rendirá todavía: “Somos el Barça, tenemos un buen equipo, faltan tres partidos y lucharemos hasta el final en La Liga. Parece muy difícil pero estamos cerca.”

El entrenador Ronald Koeman estuvo en las gradas en el partido del sábado al completar una sanción de dos partidos tras una tarjeta roja contra el Granada. El holandés no asistió a la rueda de prensa posterior al partido, pero ofreció su opinión en Twitter.

There were chances for both teams. In the end, a fair result. Everything is still possible! 💙❤️ #ForçaBarça

–

Hubo ocasiones para los dos equipos. Al final, un resultado justo. Todo sigue siendo posible! 💙❤️ #ForçaBarçafc na pic.twitter.com/PfxrkltKzk

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 8, 2021