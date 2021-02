[VIDEO] Con estos dos golazos, Messi atrapó a Lewandowski como máximo goleador de 2021

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, volvió a ser el salvador de los catalanes el miércoles, anotando dos goles para ayudar a su equipo a asegurar una victoria por 3-0 sobre el Elche en el Camp Nou.

Los goles significan que Messi ha marcado 13 veces en este 2021, lo que lo llevó a superar a la máquina de goles del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, y al killer del Borussia Dortmund, Erling Haaland, para convertirse en el jugador con más goles en las cinco mejores ligas de Europa en 2021.

3 – Top three players from the top five European league with the most goals in 2021 in all comps:

13 – LIONEL MESSI 🇦🇷

12 – Robert Lewandowski 🇵🇱

10 – Erling Braut Haaland 🇳🇴

Update. https://t.co/eTiNVnrGGs

— OptaJose (@OptaJose) February 24, 2021