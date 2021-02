Leo Messi bate otro récord histórico como azulgrana. ¿Cuál es?

Lionel Messi hizo aún más historia en Barcelona el domingo al jugar su partido número 506 en La Liga con los catalanes en el Camp Nou contra el Cádiz.

El jugador de 33 años ha superado a la leyenda del club Xavi y se ha convertido en el jugador con más partidos con el Barcelona en la máxima categoría de España.

Leo Messi passes Xavi to become the Barcelona player with the most appearances in La Liga (506).

Just add it to the records 🥇 pic.twitter.com/rfw2ozUzyX

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2021