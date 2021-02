[VIDEO] Messi sorprende al portero del Elche con este precioso gesto

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, sorprendió al portero del Elche Édgar Badía tras el choque de Liga del miércoles entre los dos equipos en el Camp Nou.

Messi marcó dos goles durante el partido para ayudar al Barça a asegurar una victoria por 3-0 y abrazó a Badía después del partido. El argentino también entregó su camiseta de partido e indicó que quería a cambio la camiseta de Badía, gesto que pareció coger por sorpresa al guardameta.

Messi no pudo evitar sonreír ante la respuesta deslumbrante del portero antes de que Badía entregara voluntariamente su propia camiseta al capitán del Barcelona.

Elche GK Edgar Badia seemed surprised when Leo Messi asked for his jersey. Respect. 💪🙌 pic.twitter.com/69IPiKvAbi

El jugador de 33 años marcó dos goles en la segunda parte dar la victoria al Barça tras una frustrante primera parte en el Camp Nou. Jordi Alba remató el marcador del Barcelona en una buena noche para los hombres de Ronald Koeman. La victoria vuelve a situar a los gigantes catalanes en el tercer puesto de la tabla en España y a solo cinco puntos del líder Atlético de Madrid, que ha jugado un partido menos.

Los goles de Messi se suman a su reciente racha y significan que ahora lleva 18 para la temporada en La Liga, lo que lo lleva a dos de ventaja sobre Luis Suárez del Atlético de Madrid en las listas de goleadores de la máxima categoría de España.

After scoring a brace tonight, Messi is now the outright top scorer in #LaLigaSantander! 🔝🌟#YouHaveToLiveIt pic.twitter.com/rLZky566od

