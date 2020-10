[VÍDEO] Golazo de Griezmann en la victoria de Francia contra Croacia (1-2)

El delantero del Barcelona, ​​Antoine Griezmann, anotó un gol vital para recuperar su moral con la selección francesa en el partido contra Croacia de la Nations League del miércoles.

El campeón del mundo sido muy cuestionado después de un inicio de temporada muy flojo con el Barcelona, pero ciertamente no le faltó eficacia ni calidad cuando al anotar el primer gol de la selección gala en Zagreb.

El gol de Griezmann significa que ahora está a solo uno de igualar a David Trezeguet como el cuarto máximo goleador de la historia de Francia.

Most goals scored for France all-time:

◉ Thierry Henry (51)

◉ Olivier Giroud (42)

◉ Michel Platini (41)

◉ David Trezeguet (34)

◉ Antoine Griezmann (33)

Griezmann is now one away from becoming the joint-fourth top scorer for Les Bleus. pic.twitter.com/dGyyM1rVWe

— Squawka Football (@Squawka) October 14, 2020