[VIDEO] La genial anécdota de este futbolista al cambiar su camiseta con Messi

La famosa camiseta número 10 del Barcelona de Lionel Messi suele ser solicitada después de los partidos. Los catalanes se enfrentaron al Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones en 2019 y surgió una curiosa historia alrededor de la camiseta.

El centrocampista de los Red Devils, Scott McTominay, ha revelado cómo se llevó a casa la camiseta de Messi después del partido:

“Tengo su camisa, ¿sabes? Chris Smalling le dio un codazo y le salió sangre por la nariz. Y él se pensó que había sido yo”, explicó. “Le dije a Sergio Romero: ‘¿puedes pedirle a Messi que le traiga la camiseta?’. Sergio regresó y me dijo: ‘Oh, él cree que fuiste tú quien le dio un codazo’. Le dije: ‘No, no, no, no. Dile que no fui yo. Así que asegúrate de conseguir esa camisa porque va a ir a mi habitación'”.

Scott McTominay needed an assist from Sergio Romero to get Messi's shirt 😅 (via @alexisenunes) pic.twitter.com/NaJeRlIjOm — ESPN FC (@ESPNFC) April 1, 2021

El Barcelona venció al Manchester United 4-0 en el global para avanzar a las semifinales con Messi anotando dos de los goles para eliminar a los Red Devils.

Impresionante colección de camisetas de Messi

Messi se ha mostrado feliz de mostrar su colección de camisetas en las redes sociales. El internacional argentino reveló que tiene toda una sala llena de camisetas que ha recolectado a lo largo de su carrera para club y país.

Las colecciones incluyen a compañeros de equipo pasados ​​y presentes, incluidos Luis Suárez, Dani Alves y Gerard Piqué, así como las ex estrellas del Real Madrid, Iker Casillas y Raúl.

Lionel Messi's shirt collection is 😍 pic.twitter.com/efS86Vphxj — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

El capitán del Barcelona admitió allá por 2019 que no suele pedir camisetas. Le dijo a TyC Sports que solo se había acercado a un jugador y le había pedido el intercambio, según informó el Mirror:

“No pido camisetas, pero se lo pregunté a Zinedine Zidane una vez”, explicó. “Si hay un argentino lo cambio con él, pero, a menos que alguien me pregunte, no le pregunto a nadie”.

Messi sorprende a un portero

Sin embargo, Messi pidió una camiseta a principios de esta temporada en febrero después de la victoria del Barcelona por 3-0 en La Liga contra el Elche. El jugador de 33 años abrazó a Édgar Badía después del partido, le entregó la camiseta y le pidió a cambio la camiseta de portero.

El gesto pareció tomar por sorpresa al guardameta de 29 años.

Édgar Badía se sorprende cuando Messi también le pide su camiseta 🙌😅 pic.twitter.com/yv5neNlToe — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 24, 2021

Badía admitió después del partido que ciertamente no esperaba llevarse la camiseta de Messi a casa, como informó Marca.

Messi también entregó su camiseta a un aficionado en diciembre después de llevar a su equipo a la victoria sobre la Real Sociedad. El capitán fue detenido en su coche después del partido y le regaló una sonrisa a la camiseta.