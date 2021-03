El emotivo mensaje de Ansu Fati para afrontar su recuperación

El delantero del Barcelona Ansu Fati ha ofrecido una actualización reveladora sobre su recuperación de una cirugía de rodilla con su última publicación en Instagram. El joven de 18 años ha estado fuera de los terrenos de juego desde noviembre y aún no hay fecha de regreso.

Fati se ha visto afectado por una serie de contratiempos mientras intenta volver a estar en plena forma y ha ofrecido una visión reveladora del desafío al que se enfrenta. El delantero incluso admite que se encuentra en una situación similar a cuando sufrió una doble fractura en la pierna que lo dejó fuera durante casi 12 meses cuando tenía 13 años.

View this post on Instagram

“Hace unos años tuve una lesión grave, fractura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje, me ayudó a valorar los pequeños detalles. Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí a mi mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver hacer lo que más me gusta!!

Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad.

Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños…”