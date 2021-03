[VIDEO] El precioso gesto de este jugador de la NBA con una abuelita de 94 años

El alero de los Philadelphia 76ers, Danny Green, se ha acostumbrado a ganar campeonatos de la NBA con casi todos los equipos a los que se une. También se está ganando rápidamente el cariño de todo el público al ser uno de los jugadores más generosos de la liga.

El último gesto viral del jugador de 33 años es un video de una abuela de 94 años que recibe una camiseta firmada por Green durante el fin de semana y su reacción al regalo. Según su nieta Lili, quien grabó y subió el video a Twitter, la nonagenaria se llama Til y ha pasado su tiempo de aislamiento durante la pandemia compilando una lista de sus jugadores favoritos de cada equipo de la NBA.

Danny Green shooting from the corner and into our hearts 💚

ty @DGreen_14!!! pic.twitter.com/xp7eUMegoC

— Lili Gu (@wiwigoo) March 27, 2021