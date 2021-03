Estos dos futbolistas holandeses, ¿fichajes del Barcelona esta temporada?

Según informes de prensa, los agentes libres Memphis Depay y Georginio Wijnaldum están “muy cerca” de fichar por el Barcelona y ya han acordado unirse a los catalanes en verano.

Los dos internacionales holandeses firmarán contratos por tres años en el Camp Nou, y el único paso que queda es “que el club ratifique los movimientos”, según el Diario Sport.

El entrenador Ronald Koeman, que trabajó con ambos jugadores anteriormente con la selección de Holanda, jugó un papel clave en la decisión de los dos jugadores de mudarse al Barcelona. El dúo “aceptará salarios que no causen al club más problemas financieros”.

Wijnaldum habla sobre los rumores que lo sitúan en el Barcelona

El mediocampista del Liverpool, Wijnaldum, no dio detalles cuando se le preguntó sobre su futuro esta semana mientras jugaba con la selección de Holanda para las eliminatorias de la Copa del Mundo contra Turquía, Letonia y Gibraltar.

Duncan Castles en el Sunday Times informó que el jugador de 30 años ya acordó un precontrato con el Barcelona, ​​pero el centrocampista del Liverpool insistió en que aún no tenía noticias sobre su futuro:

“Siempre hablarán de estas cosas pero como ya he dicho en otras ocasiones, todavía no tengo noticias”, dijo. “Dicen esto en los medios pero no tengo noticias. Cuando las haya, hablaré de ello, pero no las hay. Estoy aquí ahora para hablar de los partidos contra Turquía, Letonia y Gibraltar”.

El experto en transferencias, Fabzrizio Romano, dijo al podcast Here We Go que el Barça está hablando con el agente de Wijnaldum, pero que está lejos de ser un trato cerrado.

“Están hablando con el agente, entonces podemos decir que hay algo. Están negociando y el Barcelona está muy interesado”, dijo. “Pero por el momento no se firma ni se hace nada porque tienen que planificar el futuro, tienen que entender la idea de Ronald Koeman y luego decidirán sobre ciertos jugadores”.

El interés del Barça por Wijnaldum es un poco sorprendente dado que el equipo va sobrado centrocampistas. Koeman ya tiene a Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri, así como a los jóvenes Riqui Puig e Ilaix Moriba demostrando que pueden ser titulares.

¿Segunda vez con suerte para Depay?

Los rumores de un movimiento del Barcelona por Depay no son nada nuevo. De hecho, el capitán del Lyon ha admitido que estuvo cerca de unirse al club el verano pasado. Dijo a NOS que “el acuerdo estaba muy cerca” pero que “ciertas reglas lo detuvieron”.

Koeman también ha admitido que le encantaría tener al jugador de 27 años en el Barça. Dijo antes de la ventana de transferencia de enero que intentaría contratar a Depay porque “me gustaría tenerlo aquí”, según informó Marca.

Depay ha marcado 15 goles en todas las competiciones para el Olympique de Lyon esta temporada y también tuvo grandes cifras con Koeman en la selección de Holanda:

Memphis Depay’s record for the Netherlands under Ronald Koeman was ridiculous: ⬡ 18 games

⬢ 11 goals

⬢ 11 assists Will they ever be reunited? 🦁 pic.twitter.com/QGwgVP6K7O — Squawka Football (@Squawka) October 11, 2020

Ciertamente no sería una sorpresa que Wijnaldum y Depay jueguen en el Barça, ya que ambos jugadores están fuera de contrato y conocen bien a Koeman. Sin embargo, la “prioridad absoluta” del club sigue siendo Erling Haaland del Borussia de Dortmund.