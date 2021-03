El Barcelona ya tiene decidido a su entrenador para la temporada que viene

Según los informes, el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, se reunió con el entrenador Ronald Koeman en el Camp Nou el martes para discutir el futuro del holandés en el club.

Laporta transmitió “su total satisfacción y confianza” en el actual trabajo de Koeman e informó al técnico de 58 años que el club quiere que continúe la próxima temporada, según TV3.

Laporta, el director de fútbol Mateu Alemany y el secretario técnico del Barcelona, ​​Ramon Planes, asistieron a la reunión “formal” donde “garantizaron” que Koeman continuará en su rol de entrenador del primer equipo.

Koeman solo firmó un contrato por dos años cuando llegó como reemplazo de Quique Setién el verano pasado, pero parece que ya ha hecho lo suficiente para convencer al nuevo presidente de que merece continuar.

No cabe duda de que Koeman ha mejorado al equipo tras un duro comienzo de campaña. El Barça se encaminó a la nueva temporada después de un verano dominado por las especulaciones sobre el futuro de Lionel Messi después de que el capitán pidiera salir del club.

El equipo tuvo uno de los peores comienzos de una temporada en casi 20 años.

🤦‍♂️ Barcelona's worst starts to a La Liga season since reverting to 3 points for a win:

🗓️ 2002/03 – 8 points (under Van Gaal 🇳🇱)

🗓️ 2020/21 – 8 points (under Koeman 🇳🇱)

😬 Van Gaal was sacked in January of 2003 with the club in 12th

👀 Barcelona are currently… 12th pic.twitter.com/NZGtNk6vrI

