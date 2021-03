[VIDEO] El golazo de Dembelé en la victoria ante Real Sociedad

Ousmane Dembelé anotó un golazo en la victoria por 6-1 del Barcelona sobre la Real Sociedad en La Liga, anotando su décimo gol de una campaña en la que parece haber explotado.

El francés anotó el quinto gol del Barcelona de la noche, que fue su 14to gol con el Barcelona con el pie izquierdo. De manera bastante impresionante, el jugador de 23 años también tiene el mismo número de goles con su derecha.

