Neymar y Mbappé tratan de seducir a Messi para que fiche por el PSG

Neymar y Kylian Mbappé forman parte del plan del Paris Saint-Germain para intentar “seducir” a Lionel Messi para que deje el Barcelona cuando expire su contrato en verano y se traslade a la capital francesa.

Neymar ha estado enviando a su excompañero mensajes habituales de WhatsApp “diciéndole lo mucho que lo extraña, lo imbatibles que serían si se uniera al ataque o lo bien que viven en París”, según informa Mundo Deportivo.

Mbappé también se ha sumado al compartir un enigmático mensaje en sus redes sociales después de que el PSG eliminara al Barcelona de la Champions League. Las intenciones del delantero no estaban del todo claras, pero dejó patente su admiración por Messi con una foto de los dos en acción y la leyenda: “Gracias al fútbol por darme esta oportunidad de vivir este sueño todos los días”.

La noticia también afirma que la llegada del técnico argentino Mauricio Pochettino, quien reemplazó a Thomas Tuchel en enero, también puede “interpretarse como parte de una estrategia más amplia que apunta a Messi”.

El extremo argentino Ángel Di María, quien también es amigo cercano de Messi, también ha renovado recientemente su contrato en el Parc des Princes. El jugador de 33 años ha ampliado su contrato un año más con opción a otro.

A los jugadores del PSG se les dice que dejen de hablar de Messi

Los jugadores del PSG no habían dudado hasta ahora de hablar públicamente sobre Messi esta temporada, pero ahora parece que va a terminar. Leandro Paredes dijo a Le Journal Du Dimanche que el club le había pedido que guardara silencio sobre el capitán del Barcelona:

“Me han pedido que no hable más de eso. A la gente no le gustó mi posición sobre el tema. Algunas personas lo vieron como una falta de respeto. Este no fue mi caso”, explicó. “Depende de Messi decidir con calma al final de la temporada qué quiere hacer con su futuro”.

Paredes le había dicho previamente a ESPN que “todos queremos que venga” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Messi se mude a París. Di María y el director deportivo del PSG, Leonardo, también habían hablado de Messi y sus comentarios no fueron bien recibidos por el técnico Ronald Koeman o el nuevo presidente Joan Laporta.

Koeman acusó al club francés de ser “irrespetuoso”, mientras que Laporta le dijo a L’Équipe que los comentarios del PSG eran “inapropiados”.

¿Messi se quedará en el Barcelona?

Por supuesto, todavía no hay una indicación clara de lo que hará Messi la próxima temporada. El capitán ha dicho anteriormente que esperará a escuchar lo que tiene que decir el nuevo presidente Laporta y tomará una decisión al final de la actual campaña.

Siguen circulando noticias contradictorias sobre Messi. El periodista José Álvarez de El Chiringuito ha informado que el internacional argentino está “más cerca que nunca de quedarse en Barcelona”.

Sin embargo, Christian Martin de ESPN Colombia afirma que Messi no se quedará a pesar de la llegada de Laporta y agrega que el PSG y el líder de la Premier League, Manchester City, siguen siendo las opciones más probables.

No obstante, Laporta ha sido optimista en lo que respecta a Messi y dijo que esperaba que la decisión del jugador de 33 años de votar en las recientes elecciones presidenciales fuera una señal clara de que permanecerá en el Camp Nou, según informó Goal.