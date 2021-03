Ansu Fati, ¿recuperado para el Barcelona en abril?

Ansu Fati se está acercando lentamente a un regreso de su lesión. El joven de 18 años ha estado fuera de los terrenos de juego desde que se sometió a una cirugía de rodilla en noviembre y en principio fue descartado para cuatro meses.

La recuperación del delantero ha sido más lenta de lo esperado, pero ahora avanza bien. Fati se siente optimista y está “comenzando a ver la luz al final del túnel”, según Gabriel Sans de Mundo Deportivo.

Sans informa que Fati aún no ha comenzado a trabajar con el balón en la Ciutat Esportiva, pero hay esperanzas de que pueda volver al campo en abril. Sin embargo, el Barça no correrá riesgos con el joven y no apresurará su regreso.

Fati ha demostrado esta semana cómo se ha estado ejercitando en el gimnasio y tiene muchas ganas de volver a trabajar con el primer equipo.

Si Fati regresara el próximo mes, todavía podría aparecer en algunos partidos clave para los catalanes, incluida la final de la Copa del Rey el 17 de abril y el partido de Liga contra el Atlético de Madrid el 9 de mayo.

Si Fati regresa antes del final de la campaña, también podría formar parte del equipo de España para la Eurocopa. El torneo se pospuso el verano pasado debido al coronavirus y ahora está programado para jugarse del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

La enfermería se vacía

El regreso de Fati será un verdadero impulso para Ronald Koeman y su equipo y ofrecerá más opciones en ataque para el final de la temporada. El joven esperará poder regresar directamente al once titular, pero deberá competir con jugadores como Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Francisco Trincao.

El delantero no es el único jugador que volverá en breve. El central Ronald Araujo volvió a los entrenamientos el sábado y podría participar en el choque de La Liga del lunes contra el Huesca, según Javier Miguel del Diario AS.

El central Gerard Piqué también debería estar de regreso poco después de un problema en la rodilla. El jugador de 34 años no estará listo para el partido del lunes pero podría jugar contra la Real Sociedad el 21 de marzo. El partido es el último del Barça antes del parón internacional, lo que también permitirá que Piqué tenga más tiempo para descansar.

El equipo ideal de Ansu Fati

No hay duda de que ha sido un momento frustrante para Fati debido a su prolongada ausencia, pero pese a ello ha sido nominado para el premio Laureus World Breakthrough of the Year.

A Fati se le ha pedido que nombre el equipo de fútbol de sus sueños como parte de una entrevista con Laureus y, tal vez como era de esperar, nombró a cuatro leyendas del Barcelona como parte de su equipo.

El joven citó a Víctor Valdés como portero, Carles Puyol en defensa, Xavi o Andrés Iniesta en el centro del campo y Leo Messi como delantero.