Donald Trump recomienda como senador a esta leyenda de la NFL

El ex jugador de los Philadelphia Eagles, Herschel Walker, podría estar considerando una candidatura a un escaño en el Senado de los Estados Unidos en Georgia.

Una vez trató de hacer que el “fútbol americano de los Eagles volviera a ser grandioso” y ahora el corredor retirado de 59 años busca “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”. O cualquiera que sea el nuevo lema.

Herschel Walker se ha manifestado a favor de Donald Trump en múltiples ocasiones y, a menudo, expresa su apoyo al presidente acusado en las redes sociales. El miércoles, Trump envió un memorando instando al “imparable” Walker a postularse para un escaño en el Senado de Estados Unidos el próximo año en Georgia.

Former President Trump releases a statement encouraging Herschel Walker to run for U.S. Senate in Georgia

Trump escribió: “¿No sería fantástico si el legendario Herschel Walker se postulara para el Senado de los Estados Unidos en Georgia? Sería imparable, como lo era cuando jugaba para los Georgia Bulldogs y en la NFL. También es una GRAN persona. ¡Corre Herschel, corre!”

Walker jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Georgia, donde corrió 5,259 yardas e hizo 49 touchdowns en tres años. Ganó el Trofeo Heisman en 1982. Estuvo en cuatro franquicias diferentes de la NFL, incluidas tres temporadas con los Philadelphia Eagles (1992-94). Se retiró después de la temporada de 1997.

El traspaso de Walker a Dallas lo cambió todo

Cuando los Dallas Cowboys cambiaron a Walker a los Minnesota Vikings en 1989, el acuerdo de gran éxito recibió duras críticas al principio, especialmente en el vestuario de los Cowboys, ya que creían que habían perdido a un gran jugador.

Sin embargo, le dio a Dallas una gran cantidad de selecciones de draft que la franquicia convirtió en la base de su dinastía de los noventa. Las secuelas del intercambio de Walker significaron tres títulos de Super Bowl en cuatro años. También permitió a los Cowboys fichar a Emmitt Smith en 1990.

“Creo que el legado del intercambio es que fue el comienzo de la dinastía que tenían los Cowboys”, dijo Walker al Dallas Morning News en 2019.