¿Haaland al Barcelona? Koeman responde a los rumores

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, se mostró bastante evasivo cuando se le preguntó sobre el posible fichaje del delantero centro del Borussia Dortmund Erling Haaland en la ventana de transferencia de verano.

El holandés dijo en rueda de prensa previa al partido que no quería comentar los rumores que se han incrementado tras el nombramiento de Joan Laporta como nuevo presidente del club:

“No creo que sea el momento de hablar de un jugador que no es del Barça. Por respeto a su club y a nuestros jugadores, sobre todo ahora con el nuevo presidente”, dijo. “Se habla mucho de la próxima temporada y de los fichajes, pero no quiero entrar en esa conversación. Quiero concentrarme en el juego, los jugadores que tenemos ahora y veremos la próxima temporada. Veremos las áreas que podemos mejorar. Ahora mismo no quiero hablar de eso”.

Laporta ha hecho de Haaland la “prioridad absoluta” del club este verano y está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para conseguir al codiciado delantero, según Marca.

Sin embargo, Koeman admitió que está listo para hablar de transferencias con Laporta. El técnico azulgrana dijo que aprovechará ese tiempo para discutir el futuro con el nuevo presidente del club, incluidas las posibles transferencias.

“Durante el parón internacional habrá menos entrenamientos, así que tendré tiempo para hablar con Laporta”, explicó. “Aprovecharé ese tiempo para hablar con el personal, el presidente, el equipo, los fichajes y lo que es posible. El objetivo de conocernos un poco mejor”.

Según los informes, Haaland es uno de los seis jugadores que el Barcelona tiene “sobre la mesa” para fichar este verano. Los agentes libres Sergio Agüero, Memphis Depay, David Alaba, Eric García y Georginio Wijnaldum también están en la lista de finalistas.

🗞️ "HAALAND CONTACT"

Laporta has positioned himself with the player's agent to enter the bid for the striker's signing who Madrid and Man City are also opting for. Barça need to sell players for more than 100M and reduce the wage bill so the operation with Dortmund is viable pic.twitter.com/9ROMVqHFaK

— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) March 20, 2021