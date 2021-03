Haaland responde a los rumores que lo sitúan en el Barcelona

El objetivo del Barcelona para este verano, ​​Erling Haaland, ha respondido a intensas especulaciones sobre su futuro mientras está con la selección de Noruega.

Según los informes, Haaland es un objetivo para la mayoría de los principales clubes de Europa, incluido el Barcelona, ​​y se le preguntó qué pensaba sobre su futuro en una conferencia de prensa el lunes, según informó Cope.

Sin embargo, Haaland no parece demasiado preocupado por los constantes rumores de traspaso e incluso insinuó que podría quedarse en Dortmund más tiempo. Él dijo: “Todavía tengo tres años de contrato. No me preocupa eso”.

El joven de 20 años también habló de las comparaciones con Lionel Messi y Ronaldo tras sus hazañas goleadoras en la Champions League.

“Los medios son los que escriben al respecto, no me concentro en esas cosas. Quiero mejorar cada día”, explicó,“ Ronaldo y Messi… no necesito hablar de ellos, son los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos.”

Haaland suma 10 goles en solo 6 partidos de la Liga de Campeones con el Borussia de Dortmund esta temporada y ha ayudado al equipo de la Bundesliga a llegar a los cuartos de final de la competición donde jugarán contra el líder de la Premier League, el Manchester City.

Especulación constante sobre Haaland

Haaland se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más importantes de Europa, lo que significa que hay muchas especulaciones sobre su futuro. El delantero aún podría quedarse en Dortmund, pero podría verse tentado a irse, especialmente si el club no logra asegurar una plaza para la Liga de Campeones la próxima temporada.

Sin duda, el equipo de Edin Terzić tiene trabajo por hacer de aquí al final de la actual campaña. El conjuntos es actualmente quinto en la tabla y está cuatro puntos detrás del Eintracht Frankfurt, que es el primer equipo que se clasificaría para la máxima competición europea.

Como suele pasar con los grandes jugadores, cada movimiento de Haaland parece es examinado con lupa. El delantero fue visto ejercitándose en un gimnasio con la televisión del Barça de fondo, lo que entusiasmó a algunos medios.

¡Pero qué dupla! Odegaard y Haaland se entrenan, en Marbella, con la Selección de Noruega para jugar el miércoles ante Gibraltar en las Eliminatorias rumbo a #Qatar2022. pic.twitter.com/yiGFqUB0iK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2021

Sin embargo, a Haaland también le gustaron dos publicaciones en las redes sociales después de la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones sobre Atalanta, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible fichaje por el club blanco, según informó Mundo Deportivo.

Mientras tanto, los fanáticos del Chelsea también se han emocionado con la posibilidad de conseguir a Haaland después de que su padre, Alfie, comenzara a seguir al club en Instagram, según Football.London.

El “sueño difícil” del Barcelona

Fichar a Haaland será difícil para el Barcelona debido a la delicada situación financiera del club, pero el diario catalán Diario Sport informa que sigue siendo un sueño para el club y el nuevo presidente Joan Laporta, según informó Sport Witness.

El informe afirma que el recién elegido Laporta quiere traer un gran fichaje este verano para enviar un mensaje a los rivales de su club y también para mostrar al mundo que “el gran Barcelona ha vuelto”.

Se dice que Laporta ha estado “planeando un gran fichaje durante meses” y hay una “confianza creciente” de que el Barça puede conseguir al internacional noruego a pesar de tener deudas de más de mil millones de dólares.