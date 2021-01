[VIDEO] ¡El Barcelona falla dos penaltis ante un rival de Segunda División B!

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, no ocultó su frustración tras ver a su equipo fallar dos penales y tras tener que ganar el partido en la prórroga contra el Cornellà, conjunto de la Segunda División B.

El mediocampista Miralem Pjanic falló un penalti en la primera mitad, mientras que el sustituto Ousmane Dembelé hizo lo mismo en la segunda mitad.

El Barça finalmente se impuso 2-0 en la prórroga, gracias a los goles de Dembélé y Martin Braithwaite, para conseguir la clasificación para los octavos de final de la competición.

Sin embargo, Koeman estaba lejos de estar contento con el desempeño de su equipo y habló sobre su frustración al ver a su equipo perder oportunidades de oro para romper el el empate desde el punto de penalti, según informó Marca:

El Barça venció a la Real Sociedad en los penaltis en las semifinales de la Supercopa de España, pero por lo demás, su balance de penaltis en la temporada 2020-21 es muy pobre. Ciertamente, Pjanic y Dembelé no han sido los únicos jugadores en fallar penaltis para el Barça en lo que va de temporada.

👀 – Penalties Barcelona

2 missed penalties today

4 missed in a row in regular time

6 missed of last 9 (incl shootout)#CornellàBarça #CopaDelRey

— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 21, 2021